ขนลุก! กองพันทหารม้าที่ 10 รุดถึงน่านอย่างรวดเร็ว ปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนตั้งแต่เช้า อพยพชาวบ้านทันการณ์

19 สิงหาคม 2569 ทหารจาก กองพันทหารม้าที่ 10 กองพลทหารม้าที่ 1 เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน หลังฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดคืน ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำน่านเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน และมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่
กองพันทหารม้าที่ 10 จัด ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย 6 ชุด พร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ เร่งอพยพประชาชนออกจากจุดเสี่ยง รวมถึงช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ก่อนสถานการณ์จะรุนแรงขึ้น
ขณะเดียวกันกำลังทหารได้ประสานหน่วยงานท้องถิ่น เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมหากสถานการณ์ขยายวงกว้าง
ขอบคุณข้อมูล : เพจข่าวทหาร
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