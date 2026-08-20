ฟังคำ “เจ๊น้อย” นายหน้าบัตรชมพูเขตดินแดง แฉอะไรจึงทำให้ ผอ.เขตทั่ว กทม.สะดุ้ง

19 สิงหาคม 2569 ประเด็น **สวมชื่อเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านในพื้นที่ดินแดง เพื่อใช้ดำเนินการทำบัตรชมพู** กลับมาร้อนอีกครั้ง หลังเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจสอบและจับกุมผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและนายหน้า โดยช่วงหนึ่งของการสอบสวน “เจ๊น้อย” นายหน้าที่ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในขบวนการ ให้ข้อมูลที่ทำเอาผู้บริหาร กทม.ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ต้องสวนกลับทันที
เจ๊น้อยอ้างว่า ตนไม่ทราบว่าการดำเนินการลักษณะดังกล่าวผิดกฎหมาย เพราะเข้าใจว่า **“เขตอื่นก็ทำกันแบบนี้”** พร้อมเปิดรายละเอียดว่า มีการเรียกเงินค่าเข้าทะเบียนบ้านหัวละ 500 บาท และค่าดำเนินการทำบัตรอีก 300 บาท รวมประมาณ 800 บาทต่อราย
ช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่ถามถึงกรณีที่เจ้าบ้านไม่ได้เดินทางไปสำนักงานเขตด้วยตัวเอง แต่กลับสามารถนำบุคคลเข้าทะเบียนบ้านได้ เจ๊น้อยให้ข้อมูลว่า มีการนำทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าบ้านไปดำเนินการแทน พร้อมอ้างถึงกรณีหนึ่งที่สามารถนำชื่อเข้าได้ **ครั้งเดียวหลายสิบคน**
แต่ประโยคที่กลายเป็นประเด็นใหญ่คือ เมื่อถูกถามว่าเหตุใดจึงกล้าดำเนินการ เจ๊น้อยตอบในทำนองว่า **“เราไม่รู้ เพราะทุกเขตก็ทำกันแบบนี้”** ทำให้ผู้บริหาร กทม.ที่อยู่ในเหตุการณ์รีบโต้ทันทีว่า **“ไม่จริง มันผิดกฎหมาย”**
คำกล่าวดังกล่าวจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่คดีในเขตดินแดง แต่กลายเป็นเบาะแสที่ควรตรวจสอบต่อว่า สิ่งที่นายหน้ากล่าวอ้างถึง **“เขตอื่น”** มีข้อเท็จจริงรองรับหรือไม่ และมีพื้นที่ใด เจ้าหน้าที่รายใด หรือเครือข่ายนายหน้ากลุ่มอื่นเกี่ยวข้องกับการดำเนินการลักษณะเดียวกันอีกหรือไม่
อย่างไรก็ตาม คำกล่าวว่าเขตอื่นมีการทำในลักษณะเดียวกัน **ยังเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ถูกสอบสวน** ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ยืนยันแล้ว จึงต้องรอผลการขยายผลของเจ้าหน้าที่ก่อนว่าจะพบความเชื่อมโยงไปยังสำนักงานเขตอื่นตามที่กล่าวอ้างหรือไม่
#NEWS1 รายงาน