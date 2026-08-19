วิกฤติน่าน! ปัว-เชียงกลางถูกตัดขาด รถผ่านไม่ได้ทุกจุด

19 สิงหาคม 2569 สถานการณ์ในจังหวัดน่านยังน่าเป็นห่วง หลังมีรายงานเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์เส้นทางระหว่าง **อำเภอปัว ไปยังอำเภอเชียงกลาง** อย่างใกล้ชิด เนื่องจากขณะนี้การจราจร **ไม่สามารถผ่านได้ทุกจุด**
ประชาชนที่ต้องเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและไม่ฝืนขับรถผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วม กระแสน้ำแรง หรือเส้นทางที่ถูกตัดขาด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
สถานการณ์เกิดขึ้นท่ามกลางระดับน้ำในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านที่ยังต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ก่อนออกเดินทาง
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