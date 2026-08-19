เปิดภาพอีกมุม! วัยรุ่นเขาระเบิดไม่ได้หวังถ่ายแค่คอนเทนต์ รถขึ้นไม่ไหวกรูเข้าช่วยทันที

19 สิงหาคม 2569 เปิดอีกมุมของกลุ่มวัยรุ่นบริเวณ เขาระเบิด หรือเขาอ่างแก้ว อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เส้นทางขึ้นเนินที่ขึ้นชื่อเรื่องความลาดชัน หลังเพจ Eakkachai Krusri เผยภาพพร้อมข้อความ “ไม่ไหวก็แค่ถอยครับ เน้นปลอดภัยไว้ก่อน #ของมันลองกันได้”
จากภาพล่าสุด รถกระบะคันหนึ่งพยายามขึ้นทางลาดชันแต่รถหมดกำลังและไปต่อไม่ไหว สิ่งที่เกิดขึ้นคือกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่บริเวณนั้น รีบกรูเข้าไปช่วยทันที โดยช่วยแม่และลูกออกจากตัวรถก่อน เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดหากรถเกิดไหลถอยหลังหรือเสียการควบคุม
ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ครั้งนี้ เพราะจากคลิปหลายครั้งที่เผยแพร่ออกมา เมื่อมีรถขึ้นเนินแล้วหมดกำลัง คนที่อยู่บริเวณดังกล่าวจะรีบนำก้อนหินไปหนุนล้อ ป้องกันรถไหล รวมถึงช่วยกันเข็นหรือประคองรถให้ผ่านจุดเสี่ยง
จึงเป็นอีกด้านของวัยรุ่นเขาระเบิดที่หลายคนอาจไม่เห็นจากคลิปไวรัล เพราะนอกจากการมารวมตัวดูรถทดลองขึ้นเนินหรือบันทึกคลิปแล้ว เมื่อเห็นว่ารถคันไหนเริ่มตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง คนกลุ่มนี้ก็พร้อมเปลี่ยนจากคนดูเป็นคนช่วยทันที
เจ้าของโพสต์เองย้ำสั้นๆ แต่ชัดเจนว่า “ไม่ไหวก็แค่ถอยครับ เน้นปลอดภัยไว้ก่อน” เพราะความสนุกในการลองรถยังสามารถมีได้ แต่ความปลอดภัยของคนบนรถต้องมาก่อนเสมอ
ขอบคุณข้อมูลและภาพ : เพจ Eakkachai Krusri
#NEWS1 รายงาน