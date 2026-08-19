นับถอยหลังบังคับใช้มาตรฐาน ‘มอก.แผงโซลาร์เซลล์’ ก.ย.69

สมอ. ลุยออกใบอนุญาต'มอก. แผงโซลาร์เซลล์'ให้ผู้ประกอบการ ก่อนมาตรฐานจะมีผลบังคับใช้เดือนกันยายนนี้ ล่าสุดมีผู้ประกอบการ ยื่นขอใบอนุญาตแล้ว 260 ราย
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ขานรับนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน รองรับการขยายตัวของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยได้เร่งรัดกระบวนการบังคับใช้ มาตรฐานแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ แผงโซลาเซลล์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานเป็นสำคัญ โดยได้เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ ในการขอรับใบอนุญาต มอก. ให้พร้อมก่อนที่มาตรฐานนี้ จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยายน 2569
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการ สมอ. ยืนยันว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ทำ ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายแผงโซลาเซลล์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบโซลาเซลล์ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องตัดวงจร, ฟิวส์, สายไฟฟ้า, แบตเตอรี่ และอินเวอร์เตอร์ กว่า 2,000 ราย ให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดในมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ กระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาต และแนวทางการตรวจติดตาม ภายหลังได้รับใบอนุญาต ให้สามารถยื่นขอรับใบอนุญาต มอก. ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ สมอ.ยังมีมาตรการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการทุกราย ที่ยื่นขอ มอก. โดยอนุญาต ให้ใช้ผลการประเมินโรงงาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ สมอ. ตลอดจนยอมรับผลการทดสอบตามมาตรฐานสากล (IEC) โดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำสำหรับแผงโซลาเซลล์
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตแล้ว 260 ราย โดย สมอ. ได้ตรวจประเมินโรงงานผู้ผลิตตามมาตรฐานแล้วกว่า 170 ราย และมีโรงงานที่ขอขึ้นทะเบียนจำนวนกว่า 30 แห่ง โดยสามารถ นำผลประเมินโรงงานที่ผ่านการขึ้นทะเบียนมายื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ได้ทันที
สมอ.เปิดให้ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบทุกขั้นตอน(e-License) ตั้งแต่ยื่นเอกสาร ชำระค่าธรรมเนียมและค่าตรวจประเมิน ไปจนถึงพิมพ์ใบอนุญาตได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเร่งออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่เอกสารครบถ้วนโดยเร็วหลังมาตรฐานมีผลบังคับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินนโยบาย