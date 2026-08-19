ไปรษณีย์ไทยจับมือ FIN Broker ยกระดับการเข้าถึงประกันภัย ผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ทั่วประเทศ สแกนซื้อประกันออนไลน์ คุ้มครองได้ทันที

กรุงเทพฯ 17 สิงหาคม 2569 – ไปรษณีย์ไทย เดินหน้ายกระดับบทบาทสู่ศูนย์กลางบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล ล่าสุดร่วมกับ บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (FIN Broker)
เปิดช่องทางการเข้าถึงแผนผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากบริษัทประกันชั้นนำหลากหลายแห่งผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อประกันภัยได้ง่ายผ่านการสแกน QR Code ณ ไปรษณีย์ รับความคุ้มครองทันที ครอบคลุมทั้งประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพเด็ก และประกันอัคคีภัย
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า “ไปรษณีย์ไทยมุ่งพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยใช้จุดแข็งของเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ ผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น ความร่วมมือกับ FIN Broker
ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการต่อยอดบทบาทของไปรษณีย์ไทยให้เป็นมากกว่าผู้ให้บริการด้านไปรษณีย์และโลจิสติกส์ แต่เป็นศูนย์กลางบริการที่เชื่อมโยงทั้งด้านการเงิน การประกันภัย และบริการดิจิทัลไว้ในจุดเดียว โดยใช้จุดเด่นของ FIN Broker คือการรวบรวมแผนประกันภัยจากบริษัทประกันชั้นนำหลากหลายแห่งมาไว้ในที่เดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบความคุ้มครอง ราคา และเลือกแผนที่เหมาะสมกับความต้องการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ไปรษณีย์ไทยเชื่อว่าการเข้าถึงประกันภัยไม่ควรเป็นเรื่องยุ่งยาก ประชาชนสามารถรับข้อมูล เปรียบเทียบแผนประกัน และเลือกซื้อประกันภัยที่เหมาะสมกับตนเองได้สะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านไปรษณีย์ใกล้บ้าน ซึ่งจะช่วยสร้างความอุ่นใจและเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการด้านประกันภัยให้กับคนไทยในวงกว้าง”
นายซีเจปัญญวัฒน์ โพธิ์ศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายช่องทางการเข้าถึงประกันภัยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เราต้องการทำให้การซื้อประกันเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน เพียงสแกน QR Code ก็สามารถเลือกแผนประกันที่เหมาะสมและซื้อได้ทันที โดยบริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันภัย และยกระดับประสิทธิภาพในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม”
ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการผสานจุดแข็งระหว่างเครือข่ายออฟไลน์ที่แข็งแกร่งของไปรษณีย์ไทย และเทคโนโลยีดิจิทัลของฟิน เพื่อยกระดับประสบการณ์การซื้อประกันภัยของคนไทยให้สะดวก เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง สอบถามรายละเอียด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center โทร. 1545 หรือที่ Line Official: @fin-thaipost และสามารถซื้อประกันออนไลน์ได้ที่ https://finbroker.co.th/thaipost/THAIPOST0001
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