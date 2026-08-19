‘สนามบินน่าน’เปิดปกติ ทล.,ทช.ระดมกู้สายทางน้ำท่วม

กรมท่าอากาศยาน พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม จ.น่าน ย้ำสนามบินยังเปิดปกติ ขณะที่ กรมทางหลวง -กรมทางหลวงชนบท เร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม
กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระดมกำลังลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ระดมเครื่องจักร บุคลากร อุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน เร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม จากกรณีเกิดน้ำท่วมและดินสไลด์ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่ เฝ้าระวังเส้นทางสายหลักและสายรองที่มีความเสี่ยง ,จุดที่มีความเสี่ยงประสบปัญหาอุทกภัย พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนัก อาทิ รถบรรทุก รถขุด รถตัก และเครื่องมือสำหรับเปิดทางและระบายน้ำ เพื่อเข้าดำเนินการทันที
ทางด้านกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออกจากจังหวัดน่าน ณ ท่าอากาศยานน่านนคร และท่าอากาศยานสังกัด ทย. ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สิ่งสำคัญในเวลานี้คือ การเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุด ต้องไม่มีความล่าช้า โดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดคมนาคม จะทำงานร่วมกับจังหวัดน่าน หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุด รวมถึงให้ติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและบริหารจัดการเส้นทางได้อย่างทันท่วงที พร้อมมีกำหนดจะเดินทางไปลงพื้นที่ตรวจสอบถนนและสะพานที่ได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัย อ.ปัว จ.น่าน โดยเร็วที่สุด