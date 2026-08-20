ดร.อ้อ เช็กเงื่อนไข ซัด เอไอพาสปอร์ต กำลังใช้ “ยอดลงทะเบียน” เป็นเครื่องมือเบิกงบ?

19 สิงหาคม 2569 ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หรือ “ดร.อ้อ” ออกมาตั้งคำถามรอบใหม่ถึงโครงการ เอไอพาสปอร์ต หลังระบบเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน โดยระบุว่าเมื่อตรวจสอบ “ประกาศความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งาน” พบเงื่อนไขที่อาจขัดกับ TOR ของโครงการ
ดร.อ้อชี้ไปที่ข้อความซึ่งระบุว่า แพลตฟอร์มไม่สามารถรับคำสั่ง ประมวลผล และสร้างคำตอบได้ หากไม่มีการส่งต่อข้อมูลไปยังโมเดล เอไอ ที่ผู้ใช้เลือก และหากผู้ใช้ไม่ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ก็จะไม่สามารถใช้บริการได้
ประเด็นนี้ทำให้ ดร.อ้อ ตั้งข้อสังเกตว่า เท่ากับการส่งข้อมูลไปยังโมเดล เอไอ ภายนอกอาจเป็น “เงื่อนไขบังคับ” ในการใช้งาน ขณะที่ TOR ข้อ 2.2 ตามที่เจ้าตัวยกมา ระบุให้โครงการต้อง “จัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทย” จึงเรียกร้องให้กระทรวงชี้แจงว่า การดำเนินงานจริงสอดคล้องกับ TOR หรือไม่
อีกประเด็นที่ถูกจับตาคือ รูปแบบการจ่ายเงินตาม Active User โดย ดร.อ้อ ตั้งคำถามว่า หลังเปิดลงทะเบียนแล้ว จะมีการนำจำนวนผู้ลงทะเบียนไปนับเป็นผู้ใช้งานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายหรือไม่ ทั้งที่ประชาชนบางรายอาจเพียงลงทะเบียน แต่ยังไม่ได้ใช้ เอไอ หรือเกิดการใช้งานจริงตามวัตถุประสงค์โครงการ
ดร.อ้อจึงเรียกร้องให้ ชะลอการเบิกจ่ายเงินงวดเพิ่มเติม จนกว่าจะมีคำชี้แจงเรื่องความสอดคล้องระหว่าง TOR กับเงื่อนไขการใช้งาน รวมทั้งขอให้เปิดเผยรายละเอียดสัญญาที่มีการแก้ไข โดยเฉพาะหลักเกณฑ์การจ่ายเงินแบบ Pay per Active User
พร้อมย้ำว่า “ยอดผู้ลงทะเบียนไม่ใช่ตัวชี้วัดความคุ้มค่า” และตั้งข้อสงสัยว่า ตัวเลขดังกล่าวอาจถูกนำมาใช้สร้างความชอบธรรมในการเดินหน้าโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณหรือไม่
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการนับผู้ลงทะเบียนเป็น Active User และการนำยอดดังกล่าวไปใช้เบิกจ่าย เป็นข้อสงสัยและข้อเรียกร้องให้ตรวจสอบของ ดร.อ้อ ยังไม่ใช่ข้อยืนยันว่ามีการเบิกจ่ายเงินตามจำนวนผู้ลงทะเบียนเกิดขึ้นแล้ว
ขอบคุณข้อมูล : ดร.การดี เลียวไพโรจน์
#NEWS1 รายงาน