สหรัฐฯ ใหญ่ซะอย่าง! ประธานศาล ICC ยังโดนแบน “รูบิโอ” ลั่น จ้องเอาผิดสหรัฐฯ-อ.ร.อ. ไม่ยอมรับเขตอำนาจ

19 สิงหาคม 2569 สหรัฐฯ ยกระดับการเผชิญหน้ากับ ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ครั้งใหญ่อีกครั้ง หลังรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศมาตรการคว่ำบาตร โทโมโกะ อากาเนะ ประธาน ICC ชาวญี่ปุ่น และ อับดุลลาเย เซเย ทนายความอาวุโสฝ่ายอัยการของศาล
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุเหตุผลว่า บุคคลทั้งสองมีส่วนโดยตรงในความพยายามของ ICC ที่จะสอบสวน จับกุม ควบคุมตัว หรือดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของประเทศที่ ไม่ได้ยินยอมให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของ ICC โดยสหรัฐฯ ยืนยันมาตลอดว่าไม่ยอมรับอำนาจของศาลเหนือพลเมืองสหรัฐฯ และชาติพันธมิตรที่ไม่ได้เป็นภาคี
จุดที่ทำให้มาตรการครั้งนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษ คือ เซเยเป็นหนึ่งในทีมอัยการที่ดำเนินการขอหมายจับ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล และโยอาฟ กัลแลนต์ อดีตรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล จากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับสงครามในฉนวนกาซา ขณะที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐฯ ก็เคยคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ ICC หลายรายจากคดีที่เกี่ยวข้องกับทั้งสหรัฐฯ และอิสราเอลมาแล้ว
ผลจากมาตรการดังกล่าวทำให้ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำนาจสหรัฐฯ ถูกอายัด และถูกตัดออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ เป็นวงกว้าง แม้ตำแหน่งของอากาเนะจะอยู่ถึงระดับ ประธานศาลอาญาระหว่างประเทศ ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ต้องแยกให้ชัดว่า ICC ไม่ใช่ “ศาลโลก” หรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) แต่เป็นศาลอาญาระหว่างประเทศที่ดำเนินคดีกับ “บุคคล” ในข้อหาอาชญากรรมร้ายแรง เช่น อาชญากรรมสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ โดยสหรัฐฯ และอิสราเอลไม่ได้เป็นรัฐภาคีธรรมนูญกรุงโรมที่ก่อตั้ง ICC
ด้าน ICC ออกมาตอบโต้ว่า มาตรการของสหรัฐฯ เป็นการบ่อนทำลายหลักนิติธรรม พร้อมเตือนว่า เมื่อผู้ทำหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมถูกคุกคามจากการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศเองก็ย่อมตกอยู่ในความเสี่ยง ขณะที่ญี่ปุ่นออกมาแสดงความเสียใจต่อการคว่ำบาตรอากาเนะ และยืนยันสนับสนุนบทบาทของ ICC ต่อไป
ศึกครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงความขัดแย้งระหว่างวอชิงตันกับศาลในกรุงเฮก แต่กำลังกลายเป็นการเผชิญหน้าครั้งสำคัญระหว่าง อำนาจของกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ กับจุดยืนของมหาอำนาจที่ประกาศชัดว่า ไม่ยอมให้ศาลที่ตนไม่ได้เป็นสมาชิกเข้ามาดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของตนและพันธมิตร
#NEWS1 รายงาน