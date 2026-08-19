นทท.ต่างชาติภูเก็ตอ่านป้ายไม่ออก! ยืนตกปลาเขตหวงห้ามหน้าตาเฉย ป้ายมีแต่ภาษาเมียนมา

19 สิงหาคม 2569 เพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ เผยภาพนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติรายหนึ่ง ยืนตกปลาอยู่บริเวณ เขื่อนบางวาด จ.ภูเก็ต ทั้งที่บริเวณดังกล่าวมีป้ายประกาศห้ามตกปลาและห้ามจับสัตว์น้ำติดตั้งอยู่ในพื้นที่
ต้นทางระบุว่า ชายรายนี้ คาดว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย โดยภาพที่เผยแพร่เห็นเจ้าตัวยืนถือคันเบ็ดตกปลาอย่างสบายใจ ท่ามกลางข้อสงสัยว่าอาจไม่เข้าใจข้อความบนป้าย เนื่องจากป้ายเตือนบริเวณดังกล่าวที่ปรากฏในภาพ มีข้อความภาษาเมียนมา
เรื่องนี้จึงเกิดเสียงวิจารณ์ตามมาว่า ในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต ซึ่งมีนักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติเดินทางเข้ามาจำนวนมาก ป้ายข้อห้ามในพื้นที่สำคัญควรมีภาษาไทยและภาษาสากล หรือสัญลักษณ์ที่สามารถเข้าใจได้ทันที เพื่อไม่เปิดช่องให้เกิดข้ออ้างว่า “อ่านป้ายไม่ออก”
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการว่าชายรายดังกล่าวเป็นชาวรัสเซียจริงหรือไม่ รวมถึงยังไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าตักเตือนหรือดำเนินการกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วหรือไม่
ขอบคุณข้อมูลและภาพ : Phuket Times ภูเก็ตไทม์
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