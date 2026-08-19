นทท.คุณภาพ “ต่ำ” ป่าตอง หรือนักวิ่ง? กินดื่มอิ่มหนำ บิลมา 5.8 หมื่น ชักดาบวิ่งหนี

19 สิงหาคม 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปเหตุวุ่นวาย หลังนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเข้าไปกินดื่มภายในร้านแห่งหนึ่ง ก่อนเกิดปัญหาเมื่อถึงเวลาเช็กบิล ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 58,000 บาท
ข้อมูลจากผู้เผยแพร่คลิประบุว่า หลังถูกเรียกเก็บเงิน นักท่องเที่ยวรายดังกล่าวไม่ยอมชำระ ก่อนอาศัยจังหวะเบี่ยงเบนความสนใจแล้ว วิ่งหนีออกจากร้าน ทำให้เจ้าของร้านและพลเมืองดีต้องช่วยกันวิ่งไล่ติดตาม
เหตุการณ์กลายเป็นภาพชุลมุน ก่อนมีรายงานว่าสามารถควบคุมตัวนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวไว้ได้ และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการตามขั้นตอน
เรื่องนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ โดยเฉพาะยอดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกระบุว่าสูงถึง 5.8 หมื่นบาท จนเกิดคำถามตามมาว่า มีการกินดื่มกันอย่างไรจึงมียอดสูงขนาดนี้ ก่อนจะจบลงด้วยการวิ่งหนีเมื่อบิลมาถึง
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลต้นทาง ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเหตุเกิดวันเวลาใด ชื่อร้านอะไร หรือมีผู้ร่วมกินดื่มทั้งหมดกี่คน รวมถึงยังไม่มีรายละเอียดจากตำรวจยืนยันยอดค่าใช้จ่ายและข้อกล่าวหา จึงต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ขอบคุณข้อมูลและคลิป : แฟรงค์ ป่าตอง / มาดาม อิงแลนด์
#NEWS1 รายงาน