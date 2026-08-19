ดร.มัลลิกาท้อใจ! คนไทยได้นายกฯ เป็น “นักแสดงละครคุณธรรม”

19 สิงหาคม 2569 ดร.มัลลิกา ออกโรงวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หลังกล่าวถึงเหตุการณ์สุ่มตรวจรถขบวนนายกฯ ซึ่งเจ้าตัวตั้งข้อสังเกตว่า บรรยากาศที่เห็นทำให้รู้สึกเหมือนกำลังชมการถ่ายทำละคร มากกว่าการตรวจตามปกติ
ดร.มัลลิกาเล่าว่า ขณะเกิดเหตุสังเกตเห็นทีมงานของนายกรัฐมนตรีหลายคนกำลังถ่ายคลิปช่วงที่รถถูกตรวจ ก่อนที่คลิปดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้นักข่าวที่ไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุ จนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าเหตุการณ์นี้ถูกเตรียมไว้เพื่อสร้างภาพหรือสร้างคอนเทนต์หรือไม่
เจ้าตัวเหน็บว่า ภาพตำรวจที่ยืนทำความเคารพและองค์ประกอบต่างๆ ในเหตุการณ์ ทำให้นึกถึงฉากในละคร พร้อมประชดว่าเหมือนมีทั้ง “แสดงเอง ถ่ายเอง กำกับเอง”
แต่ประเด็นที่ ดร.มัลลิกาต้องการตั้งคำถามมากกว่านั้น คือรัฐบาลกำลังเข้าใจผิดหรือไม่ว่า การสร้างผลงานทางการเมืองคือการสร้างข่าวและคอนเทนต์ให้ประชาชนเห็นอยู่ตลอดเวลา
ดร.มัลลิกามองว่า นักการเมืองไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องคิดคอนเทนต์เพื่อเรียกยอดติดตามหรือ Engagement เพราะสำหรับรัฐบาล “การทำงานคือคอนเทนต์ และผลของงานคือคอนเทนต์” หากผลงานเกิดขึ้นจริง ประชาชนย่อมรับรู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องพยายามสร้างภาพให้เป็นข่าว
พร้อมตั้งคำถามว่า แม้นายกรัฐมนตรีจะพูดคุยและมีความใกล้ชิดกับสื่อจำนวนมาก แต่เหตุใดภาพของรัฐบาลในสายตาประชาชนจึงยังถูกตั้งคำถามเรื่องผลงาน หลังเข้าบริหารประเทศมาหลายเดือน
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาเรื่องการจัดฉากหรือสร้างคอนเทนต์ดังกล่าว เป็นข้อสังเกตและความเห็นของ ดร.มัลลิกา จากเหตุการณ์ที่พบเห็น ยังไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่าเหตุสุ่มตรวจรถดังกล่าวถูกจัดฉากจริง
ขอบคุณข้อมูล : เพจ ดร.มัลลิกา FC
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