สาวลาวท้อใจ ลั่น คนลาวมาทำงานประเทศไทย ไม่ได้มาเป็น กะ หร. อย่างที่คุณพี่คิด

19 สิงหาคม 2569 กลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์ หลังเพจ “ชีอีโอ น้อย” โพสต์คลิปพร้อมข้อความระบายความรู้สึก หลังพบหญิงชาวลาวรายหนึ่งกล่าวพาดพิงผู้หญิงลาวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยในลักษณะเหมารวมว่า ส่วนใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพไม่เหมาะสม
เจ้าของเพจไม่เห็นด้วยกับคำพูดดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อเป็นคำพูดจากคนลาวด้วยกันเอง พร้อมระบุว่า คนลาวที่เดินทางมาทำงานในประเทศไทยมีหลากหลายอาชีพ ไม่ควรถูกเหมารวมด้วยถ้อยคำดูหมิ่น
“คนลาวที่เข้ามาทำงานประเทศไทย ไม่ได้มาเป็น กะ หร. อย่างที่คุณพี่คิดค่ะ เอะอะก็ว่าแต่มาทำงานเป็น กะ หร. นี่คือคำพูดของคนลาวด้วยกัน เฮ้อ ท้อแท้”
ประเด็นที่เจ้าของเพจต้องการสื่อจึงไม่ได้อยู่เพียงถ้อยคำรุนแรงในคลิป แต่เป็นการตั้งคำถามถึง การเหมารวมและดูถูกแรงงานหญิงชาวลาว ที่เดินทางมาประกอบอาชีพในประเทศไทย ทั้งที่แต่ละคนมีงานและเหตุผลในการเดินทางแตกต่างกัน
พร้อมสะท้อนความรู้สึกผิดหวังว่า การถูกมองในแง่ลบจากคนนอกก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่เมื่อถ้อยคำเหมารวมดังกล่าวมาจากคนชาติเดียวกัน ยิ่งทำให้รู้สึกท้อใจมากกว่าเดิม
ขอบคุณข้อมูล : เพจ ชีอีโอ น้อย
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