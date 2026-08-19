เกือบหมดตัวเพราะสล็อต! จากเติม 50 ถลำคืนเดียวหลายหมื่น เจ้าตัวเตือน “เมิงจะไปชนะมันได้ไง มันตั้งโปรแกรมไว้”

19 สิงหาคม 2569 เพจ นฤพล หนูมงกต โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่น “อย่าให้สล็อตกินเพื่อนจนหมด” เปิดประสบการณ์ตรงในอดีต จากจุดเริ่มต้นเติมเงินเพียง 50 บาท ก่อนถลำหนักขึ้นเรื่อยๆ จนคืนหนึ่งเสียเงินหลายหมื่นและเงินแทบหมดบัญชี
นฤพลเล่าว่า หลังออกจากเรือนจำเมื่อประมาณ 5 ปีก่อน เห็นคนรอบตัวปั่นสล็อตจึงลองตาม เริ่มจากเงินครั้งละ 50 บาท ช่วงแรกมีได้กลับมาหลักร้อย ยิ่งทำให้รู้สึกว่าน่าจะเอาชนะและทำเงินจากมันได้
แต่จาก 50-100 บาท กลายเป็นหลักพัน หลักหมื่น กระทั่งคืนหนึ่งเริ่มจากหลักร้อย ก่อนเติมเพิ่มเรื่อยๆ จนรวมหลายหมื่นบาท เพราะยิ่งเสียก็ยิ่งหวังเอาคืน เจ้าตัวยอมรับว่าตอนนั้นถึงขั้น หน้ามืด ใจสั่น และเงินแทบหมดบัญชี
เหตุการณ์คืนนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อเริ่มคิดได้ว่า ยิ่งพยายามเอาคืนก็ยิ่งเสีย พร้อมฝากคำเตือนถึงคนที่ยังคิดว่าจะเอาชนะสล็อตได้ว่า
“เมิงจะไปชนะมันได้ไง มันตั้งโปรแกรมไว้”
นฤพลยังเตือนคนที่เริ่มยืมเงินเพื่อนครั้งละ 100-300 บาท หวังว่าจะได้เงินกลับมาแล้วนำไปคืน เพราะสุดท้ายอาจไม่ได้เสียเพียงเงิน แต่สล็อตอาจ “เอาเพื่อนไปด้วย” จากปัญหาหนี้และความสัมพันธ์ที่ตามมา
เจ้าตัวย้ำว่า ประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้ตัดสินใจถอยออกมา และวันนี้เลือกนำเรื่องของตัวเองมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ว่า จากเงินเพียง 50 บาท หากปล่อยให้ความหวังเอาคืนครอบงำ ก็อาจไหลไปถึงหลักหมื่นและแทบหมดตัวได้โดยไม่รู้ตัว
ขอบคุณข้อมูล : เพจ นฤพล หนูมงกต
#NEWS1 รายงาน