“อยู่ไม่ไหวแล้ว” สภาพ รพ.ภูเก็ต คนไทยนอนพื้นเฝ้าไข้ ต่างด้าวเต็มห้อง รพ.

19 สิงหาคม 2569 ปัญหาผู้ป่วยต่างด้าวที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐในจังหวัดภูเก็ต ถูกชาวบ้านหยิบขึ้นมาตั้งคำถามอีกครั้ง หลังมีเสียงสะท้อนถึงสภาพความแออัด ทั้งผู้ป่วยและญาติที่ต้องรอรับบริการเป็นจำนวนมาก
ชาวบ้านในพื้นที่รายหนึ่งสะท้อนว่า ปัจจุบันเมื่อเข้าไปในโรงพยาบาลรัฐหรือสถานีอนามัยหลายแห่งในภูเก็ต จะพบแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะชาวเมียนมา เข้ามารับบริการจำนวนมาก บางแห่งมีผู้ปกครองพาบุตรมารับวัคซีนและรักษาพยาบาลตั้งแต่ช่วงเช้า จนคนไทยบางส่วนรู้สึกว่าเข้าถึงบริการได้ยากขึ้น
“บางทีไปไม่ทัน พม่าได้คิวก่อน แห่มารอกันเต็มตั้งแต่เช้าตรู่ สิทธิ์คนไทยอยู่ไหน นี่เป็นโรงพยาบาลไทยหรือโรงพยาบาลพม่า” เป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่
อีกประเด็นที่ถูกตั้งคำถามคือสภาพความแออัดภายในโรงพยาบาล โดยมีการกล่าวถึงญาติผู้ป่วยชาวไทยบางรายที่ต้องปูที่นอนเฝ้าผู้ป่วยบนพื้นหรือบริเวณใต้เตียง พร้อมเรียกร้องให้รัฐเพิ่มงบประมาณ บุคลากร และศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอกับจำนวนประชากรที่ใช้บริการจริง
อย่างไรก็ตาม การพบแรงงานต่างด้าวจำนวนมากในสถานพยาบาล ไม่ได้หมายความว่าคนไทยถูกตัดสิทธิหรือถูกจัดลำดับให้ต่างด้าวก่อนโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการให้บริการขึ้นอยู่กับระบบคิว ความเร่งด่วนทางการแพทย์ และสิทธิการรักษาของแต่ละบุคคล ขณะที่แรงงานต่างด้าวบางส่วนอยู่ในระบบประกันสังคมหรือระบบประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและมีสิทธิเข้ารับบริการตามกฎหมาย
ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ว่า ระบบสาธารณสุขของภูเก็ตรองรับจำนวนประชากรจริงบนเกาะได้เพียงพอหรือไม่ เพราะนอกจากประชากรตามทะเบียนแล้ว จังหวัดยังต้องรองรับแรงงานต่างด้าว ประชากรแฝง และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งเพิ่มภาระให้โรงพยาบาลของรัฐและบุคลากรทางการแพทย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เสียงจากชาวบ้านครั้งนี้จึงเป็นอีกแรงกดดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่า จำนวนผู้ใช้บริการจริงในภูเก็ตเพิ่มขึ้นมากเพียงใด งบประมาณและบุคลากรที่ได้รับเพียงพอหรือไม่ และจะเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลอย่างไร เพื่อให้ทั้งคนไทยและผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่ทำให้ระบบสาธารณสุขในพื้นที่แบกรับภาระจนเกินกำลัง
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