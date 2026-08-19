MGR ชำแหละ “โซลาร์ล้านหลังคา” เค้กแสนล้าน! ปชช.เป็นหนี้-รัฐแบกความเสี่ยง ถามเงินก้อนโตไหลเข้ากระเป๋าใคร

19 สิงหาคม 2569 ผู้จัดการออนไลน์เปิดซีรีส์ “ชำแหละโซลาร์ล้านหลังคา” ตั้งคำถามถึงโครงการผลักดันโซลาร์รูฟท็อปของรัฐบาลอนุทิน ที่ตั้งเป้าขยายไปถึงระดับ **1 ล้านครัวเรือน** โดยชูแนวทางช่วยค่าติดตั้ง 50,000 บาท และให้ประชาชนกู้ส่วนที่เหลือผ่านธนาคารรัฐ ก่อนทยอยผ่อนจากเงินค่าไฟที่ประหยัดได้
MGR ตั้งข้อสังเกตว่า ภาพที่ประชาชนเห็นว่าแทบไม่ต้องควักเงินก้อนนั้น อีกด้านหนึ่งคือประชาชนยังต้องเป็น **ลูกหนี้สินเชื่อ** ขณะที่เงินอุดหนุนและต้นทุนทางการเงินส่วนหนึ่งอาจกลายเป็นภาระของรัฐ โดยบทความประเมินว่า หากดำเนินการเต็มเป้าหมาย เม็ดเงินและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องอาจแตะระดับ **กว่าแสนล้านบาท** และตั้งคำถามถึงความเสี่ยงของการใช้กลไกกึ่งการคลังตามมาตรา 28
อีกจุดที่ถูกจับตาคือ ขณะที่รายละเอียดเงินสนับสนุนโครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการ หน่วยงานด้านการไฟฟ้ากลับเริ่มเตรียมระบบและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งและอุปกรณ์แล้ว ทำให้ MGR ตั้งคำถามว่า เหตุใดการเตรียมตลาดจึงเดินหน้าอย่างรวดเร็ว ก่อนกลไกด้านเงินและภาระของรัฐจะมีข้อยุติครบถ้วน
นอกจากนี้ยังโยงไปถึงการแต่งตั้ง **ฉันทานนท์ วรรณเขจร** เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ หลัง ครม.มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม โดย MGR ตั้งข้อสังเกตถึงการเชื่อมการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงาน ซึ่งต่างมีบทบาทสำคัญต่อโครงการนี้
อย่างไรก็ตาม แนวคิดสนับสนุนประชาชนติดโซลาร์ไม่ได้มีเพียงข้อวิจารณ์ โดยรัฐบาลระบุเป้าหมายว่า ต้องการลดค่าไฟของครัวเรือนและเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟใช้เอง ขณะที่ ธอส.เองมีสินเชื่อ Solar Rooftop และมาตรการช่วยค่าติดตั้งสูงสุด 50,000 บาทอยู่แล้ว
แต่คำถามใหญ่ที่ MGR ทิ้งไว้คือ หากโครงการขยายถึงหนึ่งล้านหลังคาจริง **ใครคือผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากตลาดมูลค่ามหาศาลนี้** ระหว่างประชาชนที่ต้องกู้เงิน แบงก์รัฐที่ต้องรับภาระทางการเงิน หรือผู้ผลิตแผง อินเวอร์เตอร์ และผู้รับเหมาติดตั้งที่จะได้รับเม็ดเงินจากโครงการโดยตรง
พร้อมประกาศว่า EP.ต่อไปจะชำแหละห่วงโซ่อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์และกลุ่มทุนที่อาจได้รับประโยชน์จากโครงการระดับแสนล้านบาทต่อไป
**ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ (MGR Online)**
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