ด่วน! “ลีโอ พุฒ” เพื่อนสนิทเรย์ เปิดใจ เผยสิ่งที่สงสัย อาจเกี่ยวกับการจากไปกะทันหัน

19 สิงหาคม 2569 “ลีโอ พุฒ” เพื่อนสนิทของ เรย์ แมคโดนัลด์ เปิดใจหลังทราบข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของเพื่อนรัก ยอมรับว่าช็อกและแทบไม่ทันตั้งตัว เพราะเท่าที่ทราบเรย์ไม่มีโรคประจำตัวและก่อนหน้านี้ไม่ได้แสดงอาการเจ็บป่วยให้เพื่อนเห็น
ลีโอเผยว่า ช่วงประมาณ 07.00 น.กว่า ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาของเรย์ ตอนแรกยังคิดว่าอาจมีปัญหาระหว่างสามีภรรยา เพราะปลายสายร้องไห้ แต่เมื่อฟังชัดๆ ว่า “เรย์จากไปแล้ว” ก็ตกใจและรีบเดินทางมาที่บ้านทันที
สำหรับสิ่งที่ลีโอสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจากไปกะทันหันของเพื่อน คือ การพักผ่อนน้อยและโหมงานมากเกินไป เนื่องจากเรย์เป็นคนมีพลัง ชอบทำงาน และเมื่อมีเวลาว่างก็มักออกเดินทาง เพราะการเดินทางกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว
ลีโอย้ำว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเพียงการคาดเดาส่วนตัว เพราะเรย์ไม่เคยบอกว่ามีโรคประจำตัว และหากเหนื่อยก็มักไม่ค่อยแสดงออก ดังนั้นสาเหตุที่แท้จริงควรรอฟังผลจากแพทย์
อีกเรื่องที่สะเทือนใจคือ วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของลูกเรย์ โดยลีโอมองว่า สิ่งที่เพื่อนรักเป็นห่วงที่สุดคือลูก รองลงมาคือแม่ ภรรยา และเรื่องงาน ส่วนตัวเองกลับเป็นคนที่เรย์ห่วงน้อยที่สุด
ช่วงท้าย ลีโอฝากข้อความถึงเพื่อนรัก โดยเปรียบชีวิตของเรย์ที่ผูกพันกับการเดินทางมาตลอดว่า การเดินทางครั้งนี้อาจยังไม่สิ้นสุด เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้น
“โลกนี้มันเห็นเยอะแล้ว มันก็คงจะได้ไปเห็นโลกหน้าบ้างว่าเป็นยังไง... อยากจะบอกว่าให้เดินทางอย่างปลอดภัย โชคดี แล้วก็พักผ่อนบ้าง”
ขณะที่ ต้าร์ บาร์บี้ เพื่อนสนิทอีกคน ยอมรับว่ายังไม่ทันได้ทำใจ พร้อมฝากถึงเรย์สั้นๆ ในแบบเพื่อนที่รู้ใจกันว่า “ไอ้เรย์ น่ารัก แฮปปี้ มึง แค่นั้นแหละ”
ส่วนสาเหตุการจากไปที่แน่ชัด ยังต้องรอผลการตรวจจากแพทย์ต่อไป
#NEWS1 รายงาน