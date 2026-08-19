“จ่าโอ” ซัดเขมรคุมสื่อ-บิดเรื่องเล่า จี้ทูตสหรัฐฯ ในไทย เปิดผล AOT พบอะไรชายแดนไทย-กัมพูชา?

19 สิงหาคม 2569 “จ่าโอ” อดีตทหารเรือสหรัฐฯ ซึ่งรับราชการนาน 24 ปี และเป็นทั้งพลเมืองไทยและสหรัฐฯ ออกคลิปฝากคำถามตรงถึง **ฌอน โอนีล เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย** ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ได้จากคณะผู้สังเกตการณ์ AOT กรณีความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา
จ่าโอตั้งคำถามว่า หลังนานาชาติเข้ามามีบทบาทจนไทยและกัมพูชาหยุดยิง เหตุใดจึงยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่า **ต้นเหตุของการปะทะคืออะไร และ AOT ลงพื้นที่แล้วพบอะไร** โดยเปรียบการหยุดยิงว่าเป็นเพียงการ “ปะแผล” แต่ยังไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ
ช่วงหนึ่งจ่าโอวิจารณ์กัมพูชาอย่างรุนแรง โดยกล่าวหาว่าสื่อหลักถูกควบคุมโดยครอบครัว “ฮุน” ข้อมูลจึงออกไปในทิศทางเดียว พร้อมใช้คำว่า “brainwash” และตั้งคำถามถึงการครองอำนาจยาวนานกว่า 40 ปี ก่อนส่งต่ออำนาจจากพ่อสู่ลูก
จ่าโอยังกังวลว่า หากไม่มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ เมื่อเวลาผ่านไปกัมพูชาอาจสามารถ “manipulate the story” หรือบิดเปลี่ยนเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ชายแดนได้ โดยยกเรื่องพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยกัมพูชาในอดีตขึ้นมาเป็นตัวอย่าง
พร้อมกันนี้ยังตำหนิฝ่ายไทยว่า ประชาชนแทบไม่ได้รับรู้ว่าคณะผู้สังเกตการณ์ต่างชาติซึ่งเข้าไปตรวจพื้นที่ทั้งสองฝั่งพบอะไร จึงเรียกร้องให้ทูตสหรัฐฯ ในไทยช่วยเปิด “ช้างตัวใหญ่ในห้อง” และตอบตรง ๆ ว่า **AOT พบข้อเท็จจริงอะไร และอะไรคือต้นเหตุของความขัดแย้ง**
จ่าโอย้ำว่า เขาไม่ได้เรียกร้องให้สหรัฐฯ เลือกข้างไทย แต่ต้องการให้ข้อเท็จจริงถูกเปิดเผย เพราะทั้งคนไทย คนอเมริกัน และชาวไทย-อเมริกันสมควรได้รับรู้ ก่อนที่วันหนึ่งเรื่องราวของเหตุการณ์จะถูกเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
#NEWS1 รายงาน