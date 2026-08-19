ด่วน! อาจารย์ ม.ดังย่านบางเขนเดือด จี้ รบ.ตั้งศูนย์บัญชาการน้ำส่วนหน้าด่วน “น่านวิกฤติแล้ว อย่าเกียร์ว่าง”

19 สิงหาคม 2569 **ผศ.สิตางศุ์ พิลัยหล้า อาจารย์ด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์** ออกมาเรียกร้องรัฐบาลและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ให้เร่งทบทวนระบบบัญชาการรับมือน้ำท่วม หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านในช่วงเช้าวันนี้
ผศ.สิตางศุ์ ระบุผ่านเพจ Sitang Pilailar ว่า ปีนี้ไม่มีการตั้ง **“ศูนย์บัญชาการน้ำส่วนหน้า”** ล่วงหน้าเหมือนที่ผ่านมา โดยการประเมินสถานการณ์อยู่ที่ส่วนกลางและประสานลงพื้นที่ผ่านกลไกที่เกี่ยวข้อง จึงตั้งคำถามว่า เมื่อเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นจริง ระบบเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และบัญชาการในพื้นที่จะสามารถทำงานได้รวดเร็วเพียงพอหรือไม่
พร้อมยกบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ปีที่ผ่านมา โดยมองว่า เมื่อไม่มีศูนย์ส่วนหน้า การประเมินข้อมูลและการบัญชาการในพื้นที่เกิดปัญหา ทั้งเรื่องข้อมูล ศักยภาพของหน่วยงานระดับพื้นที่ และความชัดเจนว่าใครเป็น **Single Command**
สำหรับเหตุการณ์ที่น่าน ผศ.สิตางศุ์ตั้งคำถามตรงว่า กลไกการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และบรรเทาความเสียหายจากน้ำหลากที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะเดินต่ออย่างไร หลังความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว
โดยย้ำว่า สทนช.ในฐานะหน่วยงานกำกับด้านน้ำ ยังมีหน้าที่ประมวลและประเมินสถานการณ์ตามกฎหมาย โดยต้องรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กฟผ. กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรธรณี ก่อนส่งต่อระดับความเร่งด่วนและความรุนแรงให้หน่วยงานฝ่ายมหาดไทยดำเนินการตามขั้นตอน
ผศ.สิตางศุ์วิจารณ์ด้วยว่า กลไกที่ใช้อยู่ขณะนี้ **“ไม่ work ไม่ function”** ทั้งที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นและงบประมาณไม่ได้ลดลง พร้อมเตือนว่าฤดูฝนยังอีกยาว หลายจังหวัดทั้งภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้ยังมีความเสี่ยง จึงจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์และอัปเดตข้อมูลอย่างจริงจัง
ก่อนทิ้งคำถามถึงทั้ง **สทนช. กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล** ว่าจะจัดการระบบรับมือวิกฤตน้ำอย่างไร พร้อมเรียกร้องให้นำศูนย์บัญชาการน้ำส่วนหน้ากลับมา และทิ้งท้ายอย่างดุเดือดว่า
**“เลิกเล่นเก้าอี้ดนตรี แล้วทำงานให้ประชาชนได้แล้ว”**
**ขอบคุณข้อมูล : เพจ Sitang Pilailar**
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