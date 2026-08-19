สาวก 4x100 ภาคใต้สะดุ้ง! ตร.ยึดยาแก้แพ้ “งานก๊อป” 2 หมื่นขวด เตรียมส่งลงใต้ พบใช้ผสมน้ำท่อม

ตำรวจสืบนครบาลตรวจยึดยาแก้แพ้ “งานก๊อป” จำนวนมากกว่า **20,000 ขวด รวม 103 ลัง** หลังพบว่ากำลังเตรียมจัดส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้ เบื้องต้นประเมินมูลค่าสินค้าล็อตนี้ประมาณ **1.4 ล้านบาท** ขณะที่ข้อมูลการสืบสวนพบว่า ยาลักษณะดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มที่เรียกกันว่า **“4x100”**
ของกลางเป็นยาแก้แพ้ชนิดน้ำที่ใช้ชื่อ **“ALLERGIN SYRUB”** จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ “งานก๊อป” ไม่ใช่สินค้าที่ผลิตจากแหล่งผลิตของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยตำรวจเข้าตรวจยึดไว้ก่อนที่สินค้าทั้งหมดจะถูกลำเลียงลงไปกระจายในพื้นที่ภาคใต้
แนวทางการสืบสวนยังพบว่า การขนส่งไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเฉพาะล็อตนี้ แต่มีข้อมูลว่ามีการกระจายสินค้าลักษณะเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องประมาณ **1 เดือน** ทำให้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลว่า ยางานก๊อปเหล่านี้ถูกผลิตจากที่ใด ใครเป็นผู้จัดหา และมีเครือข่ายรับสินค้าไปกระจายต่อในพื้นที่ใดบ้าง
อีกประเด็นที่เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจ คือข้อมูลที่พบว่ายาแก้แพ้ชนิดดังกล่าวถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยนำไปผสมกับน้ำกระท่อมและส่วนผสมอื่นจนกลายเป็นเครื่องดื่มที่รู้จักกันในชื่อ “4x100” ซึ่งกรณีนี้ยังเป็น **ยางานก๊อป** จึงไม่สามารถรับรองแหล่งผลิต มาตรฐาน ตลอดจนชนิดและปริมาณสารที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ได้
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลจากของกลางกว่า 2 หมื่นขวด เพื่อสาวไปถึงต้นทางการผลิต เส้นทางขนส่ง ผู้สั่งสินค้า และเครือข่ายที่เตรียมรับของในพื้นที่ภาคใต้ ก่อนดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป
#NEWS1 รายงาน