ภรรยาเล่านาที “เรย์ แมคโดนัลด์” หมดสติที่โซฟา วงจรปิดพบฟุบลงไปตั้งแต่ 00.12 น.

19 สิงหาคม 2569 มีรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีการจากไปอย่างกะทันหันของ **เรย์ แมคโดนัลด์** นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง วัย 49 ปี หลังภรรยาเผยนาทีพบสามีหมดสติอยู่บริเวณโซฟาหน้าทีวีภายในบ้านพักย่านพัฒนาการ ก่อนตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า เรย์ฟุบลงบนโซฟาตั้งแต่เวลา **00.12 น.**
ช่วงเช้าประมาณ 06.20 น. ภรรยาตื่นมาพบเรย์อยู่ที่โซฟาชั้นล่าง จึงเข้าไปปลุกแต่ไม่มีการตอบสนองและร่างกายเริ่มแข็ง จึงรีบแจ้งศูนย์เอราวัณเข้าช่วยเหลือ โดยเจ้าหน้าที่พยายามทำ CPR แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้
ต่อมาเวลา 07.33 น. ตำรวจ สน.ประเวศ พร้อมแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบภายในบ้าน
จากการตรวจสอบเบื้องต้น **ไม่พบร่องรอยการต่อสู้** ขณะที่ภรรยาให้ข้อมูลว่าเรย์ไม่มีโรคประจำตัว และญาติไม่ติดใจสาเหตุการจากไป
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปสาเหตุ โดยได้นำร่างส่งสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อชันสูตรหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป
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