เคลื่อนไหวแล้ว! WHA ร่อนแถลงการณ์แจงปมระเบิดหินระยอง

ลั่นจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก/ WHA ขานรับคำสั่ง กนอ.ระงับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ‘WHA ESIE 5’ทันที พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานผู้รับเหมา ยกระดับมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีเกิดเสียงดังจากการปรับพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 5 (WHA ESIE 5) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยได้เร่งดำเนินการตามมาตรการฉุกเฉิน และกำหนดแนวทางแก้ไขโดยทันที ดังนี้:
1.สั่งระงับการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในพื้นที่เกิดเหตุทันที: มีคำสั่งให้ผู้รับเหมาหยุดกิจกรรมการปรับพื้นที่และงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันที เฉพาะในจุดเกิดเหตุพื้นที่ประมาณ 136 ไร่ จากพื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 3,402 ไร่ (เฟส 1) พร้อมเข้าควบคุมพื้นที่เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ การสั่งระงับงานดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม โดยพื้นที่่ส่วนอื่นๆ ยังคงดำเนินการพัฒนาตามแผนงานได้ตามปกติ
2.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่: ประสานงานร่วมมือ ประชุมหารือและลงพื้นที่สำรวจหน้างาน พร้อมคณะทำงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.เขตชลบุรี) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการจังหวัดระยองภายใต้กระทรวงมหาดไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดระยอง และสื่อมวลชน
3.ลงพื้นที่สำรวจและเร่งให้ความช่วยเหลือ: จัดตั้งทีมเฉพาะกิจและระดมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนทันที เพื่อประเมินความเสียหายและช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
4.จัดตั้งศูนย์ประสานงานชุมชน: เปิดศูนย์ประสานงานและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนฉุกเฉินเฉพาะกิจ เพื่อรับแจ้งเหตุ ให้คำปรึกษา และติดตามการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
5.ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานผู้รับเหมา: ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ ความปลอดภัยหรือมาตรฐานการทำงาน บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการให้สอดคล้องตามสัญญาและกฏหมาย
6.กำชับมาตรการความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาและลูกค้าในพื้นที่ก่อสร้าง: ประกาศและออกหนังสือแจ้ง ไปยังผู้รับเหมาและลูกค้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายและมาตรการความปลอดภัย โดยเฉพาะกิจกรรมการก่อสร้างที่ต้องใช้วัตถุระเบิด ต้องได้รับอนุมัติและดำเนินการตามมาตรฐาน ที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ระบุด้วยว่า เริ่มพัฒนาพื้นที่ WHA ESIE 5 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 โดยยึดมั่นการดำเนินงานในมาตรฐานและหลักเกณฑ์มาตลอด พร้อมตระหนักถึงผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด พร้อมจะยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก