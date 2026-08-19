น่านวิกฤต! น้ำป่าทะลักเข้าชุมชน มวลน้ำสีโคลนไหลเชี่ยวท่วมบ้านเรือน

19 สิงหาคม 2569 สถานการณ์ฝนตกหนักในจังหวัดน่านเริ่มส่งผลกระทบหลายพื้นที่ หลังเกิดน้ำป่าไหลหลาก มวลน้ำสีโคลนไหลเชี่ยวเข้าท่วมชุมชนและบ้านเรือน โดยภาพจากพื้นที่เผยให้เห็นกระแสน้ำไหลแรง พัดพาเศษกิ่งไม้และสิ่งของมาตามน้ำ
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ว่า ภาคเหนือตอนบนมีฝนตกหนัก และบางพื้นที่มีฝนตกหนักมาก จากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรง
กรมอุตุนิยมวิทยายังออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งมีผลกระทบถึงวันที่ 21 สิงหาคม โดยระบุว่าภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากฝนตกหนักและฝนสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม
ขณะที่จังหวัดน่านมีภูมิประเทศหลายพื้นที่เป็นภูเขาและชุมชนตั้งอยู่ตามลุ่มน้ำ เมื่อฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำ จึงต้องติดตามระดับน้ำและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งขณะนี้มีน้ำหลากเข้าชุมชนแล้ว
สำหรับจำนวนพื้นที่ บ้านเรือน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรอบล่าสุด ยังต้องรอการรวบรวมและยืนยันตัวเลขอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานในพื้นที่ จึงยังไม่มีการระบุตัวเลขความเสียหายในรายงานนี้
**ขอบคุณภาพ : เพจมูลนิธิองค์กรทำดี**
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