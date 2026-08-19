เรียกทูต อ.ร.อ. มาดูข่าว “ไหนว่าปลอดภัย” แรงงานไทยไปสวนที่ อ.ร.อ.ตามคำเชิญ ตูมเดียว 6 ร่าง เคสสีเหลือง 4 เคสสีแดง 2

เกิดเหตุระทึกใกล้ชายแดน อ.ร.อ.-เลบานอน เมื่อแรงงานไทย 6 รายได้รับผลกระทบจากวัตถุบึ้มเก่าที่ตกค้างจากการสู้รบ เกิดบึ้มขึ้นภายในสวนผลไม้ใกล้เมือง **เมตูลา** ทางตอนเหนือของ อ.ร.อ. เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2569 โดยตำรวจและหน่วยเก็บกู้วัตถุบึ้มเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีหลังเกิดเหตุ
แรงงานไทยทั้ง 6 รายถูกนำส่ง **Ziv Medical Center เมืองซาเฟด** โดยในจำนวนนี้มี **2 รายเป็นเคสสีแดง** อาการหนัก อีก **4 รายเป็นเคสสีเหลือง** อยู่ระหว่างการรักษาและประเมินอาการอย่างใกล้ชิด
รายงานจากสื่อ อ.ร.อ. และตำรวจในพื้นที่ระบุตรงกันว่า จุดเกิดเหตุเป็น **สวนเนคทารีนใกล้แนวชายแดนเลบานอน** และสาเหตุเบื้องต้นมาจากอาวุธหรือวัตถุบึ้มที่ตกค้างจากการสู้รบในอดีต ไม่ใช่การโจมตีครั้งใหม่
อย่างไรก็ตาม เหตุครั้งนี้ทำให้เกิดคำถามเรื่อง **ความปลอดภัยของแรงงานไทยที่ถูกนำเข้าไปทำงานในพื้นที่เกษตรใกล้ชายแดน** อีกครั้ง เพราะบริเวณเมตูลาเคยเป็นพื้นที่สู้รบหนัก และยังมีความเสี่ยงจากวัตถุบึ้มที่ยังไม่ถูกเก็บกู้ทั้งหมด
ก่อนหน้านี้ พื้นที่เดียวกันเคยเกิดเหตุจรวดตกในพื้นที่เกษตรใกล้เมตูลาเมื่อปี 2567 ส่งผลให้แรงงานไทยเสียชีวิต 4 ราย และได้รับผลกระทบอีก 1 ราย จนกระทรวงการต่างประเทศไทยเคยเรียกร้องให้ฝ่าย อ.ร.อ.หลีกเลี่ยงการอนุญาตให้แรงงานไทยเข้าไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงหรือเขตทหารปิดตามแนวชายแดน
ดังนั้นคำถามสำคัญจากเหตุล่าสุดคือ หากพื้นที่ยังมีวัตถุบึ้มตกค้างที่สามารถทำงานขึ้นมาได้ **ก่อนนำแรงงานไทยเข้าไปทำงาน มีการตรวจและรับรองความปลอดภัยของพื้นที่ละเอียดเพียงใด และใครเป็นผู้อนุญาตให้แรงงานเข้าไปทำงานในสวนดังกล่าว**
ขณะนี้แรงงานไทยทั้ง 6 รายยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ โดยเฉพาะ **2 เคสสีแดง** ที่ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ขณะที่เจ้าหน้าที่ อ.ร.อ.อยู่ระหว่างตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุอันตรายเพิ่มเติมในพื้นที่
**ขอให้แรงงานไทยทั้ง 6 รายปลอดภัย และขอให้ 2 เคสสีแดงผ่านพ้นภาวะวิกฤตโดยเร็ว**
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