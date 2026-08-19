ด่วน!อวสานผมทรงนักเรียน ศธ.ชี้ ครูไม่มีสิทธิ์ตัดหรือกล้อนผม นร.โรงเรียนไหนฝืนมีโทษ

กระทรวงศึกษาธิการย้ำจุดยืนเรื่องทรงผม นร. อีกครั้ง หลังระเบียบส่วนกลางว่าด้วยการไว้ทรงผมถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ปี 2566 ทำให้ปัจจุบันไม่มีระเบียบของ ศธ. ที่กำหนดตายตัวว่า นร.ชายหรือหญิงต้องไว้ผมสั้นหรือยาวในรูปแบบใด โดยให้สถานศึกษากำหนดแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและต้องไม่ละเมิดสิทธิในร่างกายของ นร.
ประเด็นสำคัญที่ ศธ.ย้ำชัดคือ **ครูไม่มีอำนาจจับ นร.ตัดหรือกล้อนผมเพื่อเป็นการลงโทษ** เนื่องจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ นร. กำหนดวิธีลงโทษไว้เพียง 4 สถาน ได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่มีการตัดหรือกล้อนผมอยู่ในวิธีลงโทษที่กฎหมายให้อำนาจไว้
ที่ผ่านมา ศธ.เคยดำเนินการสอบสวนทางวินัยทั้งผู้บริหารและครูในกรณีใช้กรรไกรกล้อนผม นร. โดยย้ำว่าการรักษาระเบียบวินัยต้องไม่ใช้วิธีที่เป็นการละเมิดร่างกายหรือศักดิ์ศรีของผู้เรียน ดังนั้นหากครูหรือผู้บริหารฝ่าฝืน ก็อาจถูกตรวจสอบและดำเนินการทางวินัย รวมถึงอาจมีความรับผิดตามกฎหมายอื่นตามพฤติการณ์ของแต่ละกรณี ไม่ใช่มี “โทษตายตัว” เพียงข้อหาเดียว
ส่วนโรงเรียนยังสามารถวางกติกาเกี่ยวกับความเรียบร้อยของทรงผมได้ แต่ต้องไม่ย้อนกลับไปใช้กฎส่วนกลางที่ถูกยกเลิกแล้ว และไม่สามารถใช้กติกาของโรงเรียนมาเป็นเหตุให้ครูใช้อำนาจตัดหรือกล้อนผม นร.ได้
จึงถือเป็นการปิดฉากแนวคิดเดิมที่ครูสามารถจัดการทรงผม นร.ด้วยกรรไกรได้ตามใจ เพราะวันนี้ **โรงเรียนกำหนดกติกาได้ แต่การลงมือแตะต้องร่างกาย ตัดหรือกล้อนผมเพื่อทำโทษ ไม่ใช่อำนาจของครู**
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