อึ้ง! ต่างด้าวยอมจ่าย พนักงานเขตดินแดง “หลักแสน” ปูทางอนาคตลูก จบ ป.ตรี มีสิทธิยื่นขอสัญชาติไทย

เปิดอีกมุมคดีขบวนการสวมสิทธิต่างด้าวในพื้นที่แฟลตดินแดง หลัง **นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง** เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อดำเนินการทางทะเบียนให้บุคคลต่างด้าว มีราคาตั้งแต่ **หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาท** สอดคล้องกับปฏิบัติการ “กวาดบ้านกลางกรุง” ที่เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาและตรวจสอบการจัดทำบัตรสีชมพูเลข 7 โดยมิชอบในพื้นที่ดินแดง
อธิบดีกรมการปกครองอธิบายว่า เหตุผลที่บางครอบครัวยอมจ่ายเงินจำนวนสูง เพราะสถานะของบุตรหลานไม่ได้มีประโยชน์เพียงการมีเอกสารประจำตัวเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับโอกาสด้านการศึกษา การเข้าถึงระบบประกันสุขภาพตามหลักเกณฑ์ และที่สำคัญคือ **โอกาสยื่นคำขอสัญชาติไทยในอนาคต หากมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด**
โดยเฉพาะกรณีเด็กที่อยู่ในประเทศไทยต่อเนื่องและได้รับการศึกษา เมื่อเรียนจบระดับปริญญาตรีหรือเข้าเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาพำนักตามหลักเกณฑ์ ก็อาจเข้าสู่กระบวนการ **ยื่นคำขอสัญชาติไทย** ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับสัญชาติไทยโดยอัตโนมัติ เพราะยังต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการพิจารณาของทางราชการอีกหลายขั้นตอน
จุดนี้จึงถูกมองว่าเป็นแรงจูงใจสำคัญของขบวนการ เพราะสำหรับผู้จ่ายเงิน **สิ่งที่ต้องการอาจไม่ใช่แค่บัตรหนึ่งใบในวันนี้ แต่คือการปูทางสถานะของลูกในอนาคต** จึงทำให้มีผู้พร้อมจ่ายเงินใต้โต๊ะตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนบาท เพื่อให้ชื่อบุตรหลานเข้าสู่ระบบทะเบียนโดยมิชอบตามที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวน
ปฏิบัติการล่าสุดของกรมการปกครอง ตำรวจ และ ป.ป.ท. พบความผิดปกติจำนวนมากในแฟลตดินแดง มีการตรวจสอบการทำบัตรสีชมพูเลข 7 โดยมิชอบอย่างน้อย **140 รายการ** พร้อมออกหมายค้นและหมายจับเจ้าหน้าที่เขตและผู้เกี่ยวข้องหลายราย ขณะที่ข้อมูลโดยรวมเชื่อมโยงบุคคลต่างด้าวมากกว่า **1,300 ราย** ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลว่าใครบ้างได้สถานะมาอย่างถูกต้อง และใครบ้างเข้าสู่ระบบผ่านขบวนการทุจริต
คดีนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องเจ้าหน้าที่รับเงินแลกกับเอกสาร แต่กำลังถูกตรวจสอบในมิติที่ใหญ่กว่า ว่าการทุจริตทะเบียนราษฎรอาจเปิดทางให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้าสู่ระบบ และต่อยอดไปถึงสิทธิต่าง ๆ รวมถึงโอกาสขอสัญชาติไทยในอนาคตได้หรือไม่
#NEWS1 รายงาน