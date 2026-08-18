ผิดตรงไหน ร้านค้าป่าตองของ อ.ร.อ.ไล่แรง ไม่ต้อนรับคนไทย ป้ายทุกอย่างก็ภาษาฮีบรู ไม่เห็นรึ

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่ป่าตอง จ.ภูเก็ต หลังเพจ **Phuket Times ภูเก็ตไทม์** เผยข้อมูลร้านค้าที่มุ่งให้บริการลูกค้าชาว อ.ร.อ. โดยอ้างว่า **ไม่ต้อนรับและปฏิเสธให้บริการลูกค้าคนไทย** ขณะที่ป้ายทั้งภายนอกและภายในร้านใช้ภาษาฮีบรูเป็นหลัก
ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการขยายตัวของธุรกิจที่รองรับนักท่องเที่ยวชาว อ.ร.อ. บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ทั้งร้านอาหาร ร้านทัวร์ และบริการต่าง ๆ จนคนในพื้นที่เริ่มตั้งคำถามถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของชาวต่างชาติในย่านท่องเที่ยวสำคัญ
อย่างไรก็ตาม การใช้ภาษาฮีบรูบนป้ายเพียงอย่างเดียว **ไม่ใช่ความผิดโดยอัตโนมัติ** สิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบคือ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การใช้คนไทยเป็นนอมินี ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การจ้างแรงงาน และการดำเนินกิจการว่าถูกต้องตามกฎหมายไทยหรือไม่
ส่วนข้อกล่าวหาเรื่อง **“ไม่ต้อนรับคนไทย”** ยังต้องรอผลตรวจจากเจ้าหน้าที่ว่ามีการปฏิเสธบริการจริงหรือไม่ และเกิดขึ้นในลักษณะใด
กรณีนี้จึงมีคำถามสำคัญว่า ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย **ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายไทยหรือไม่ และเหตุใดจึงมีข้อร้องเรียนว่าคนไทยกลับถูกปฏิเสธบริการในพื้นที่ของตัวเอง**
ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูเก็ตได้เข้าตรวจสอบธุรกิจต่างชาติในพื้นที่ป่าตองแล้ว โดยต้องรอผลตรวจเฉพาะร้านดังกล่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
#NEWS1 รายงาน