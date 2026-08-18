ตะลึง! สวมสิทธิ์ต่างด้าวดินแดง ยัดชื่อไปได้ไง 90 คนต่อห้อง

ความคืบหน้าปฏิบัติการตรวจสอบขบวนการสวมสิทธิทำบัตรสีชมพูให้บุคคลต่างด้าวในพื้นที่แฟลตดินแดง พบความผิดปกติของข้อมูลทะเบียนราษฎรในระดับที่น่าตกใจ หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องพักหลายจุดและพบว่า ห้องพักขนาดเพียงประมาณ **30–34 ตารางเมตร** กลับมีรายชื่อบุคคลต่างด้าวถูกแจ้งเข้าไว้จำนวนมากผิดปกติ
พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยว่า บางห้องพบรายชื่อถูกนำเข้าทะเบียนถึง **70–80 คน และบางห้องแตะระดับประมาณ 100 คน** ทั้งที่ในทางกายภาพแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนจำนวนดังกล่าวพักอาศัยจริงพร้อมกันในห้องขนาดเล็กเช่นนี้ สะท้อนถึงข้อสงสัยว่าอาจมีการใช้ห้องพักเป็นเพียง “ที่อยู่ทางทะเบียน” เพื่อดำเนินการด้านเอกสารให้บุคคลต่างด้าว
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทลายเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่านำชื่อบุคคลต่างด้าว โดยเฉพาะเด็กต่างด้าว เข้าทะเบียนบ้านในพื้นที่ดินแดง ก่อนนำข้อมูลไปใช้ประกอบกระบวนการจัดทำบัตรสีชมพู โดยการตรวจสอบเบื้องต้นพบรายชื่อบุคคลที่เชื่อมโยงกับแฟลตดินแดงมากกว่า **1,000 ราย** และมีการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงผู้เกี่ยวข้องหลายรายเพื่อสอบสวน
ประเด็นสำคัญจึงไม่ได้อยู่เพียงว่าห้องหนึ่งมีชื่อ 70 หรือ 100 คน แต่เจ้าหน้าที่กำลังไล่ตรวจสอบว่า **ใครเป็นผู้อนุมัติการย้ายชื่อ ใครนำเอกสารเข้าสู่ระบบ มีการตรวจสอบการพักอาศัยจริงหรือไม่ และมีการเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการดำเนินการหรือไม่**
หากตรวจพบว่าเป็นการนำข้อมูลบุคคลต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนโดยมิชอบ นอกจากผู้ดำเนินการและนายหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องก็อาจถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัย เนื่องจากข้อมูลทะเบียนราษฎรเป็นฐานสำคัญที่เชื่อมโยงไปถึงสิทธิและเอกสารราชการอีกหลายประเภท
จากห้องพักเพียง **30 กว่าตารางเมตร แต่มีชื่อคนถึงเกือบร้อยคน** จึงกลายเป็นหนึ่งในจุดพิรุธสำคัญที่เจ้าหน้าที่กำลังใช้สาวไปถึงโครงสร้างของขบวนการทั้งหมดว่า สามารถนำรายชื่อต่างด้าวจำนวนมากเข้าสู่ระบบราชการได้อย่างไร และมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด
#NEWS1 รายงาน