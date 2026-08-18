CAAT จ่อลงดาบ‘นกแอร์’ เทผู้โดยสาร-ขายตั๋วเกินที่นั่ง

ตั๋วมี แต่ไม่ได้บิน! CAAT เร่งสอบกรณีผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเดินทางจาก Overbooking ย้ำสายการบินต้องดูแลและชดเชยตาม กบร. 101
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ติดตามกรณี ที่มีการเผยแพร่ข่าวผู้โดยสาร 1 ราย ถูกปฏิเสธการรับขนเนื่องจากการจำหน่ายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง (Overbooking) ในเที่ยวบิน DD593 เส้นทางตรัง–กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการของสายการบินว่าได้ให้การดูแลผู้โดยสารตามสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 101 ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในเที่ยวบินแบบประจำภายในประเทศและระหว่างประเทศครบถ้วนหรือไม่
การจำหน่ายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง (Overbooking) เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่นั่งที่สายการบินอาจเปิดจำหน่ายบัตรโดยสารมากกว่าจำนวนที่นั่งที่มีอยู่ในเที่ยวบิน โดยอาศัยข้อมูลและสถิติของผู้โดยสารที่ไม่มาแสดงตนเพื่อเดินทาง (No-show) หรือมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินก่อนการเดินทางมาประกอบการบริหารจัดการ เนื่องจากในแต่ละเที่ยวบินอาจมีผู้โดยสารบางส่วนไม่มาเดินทางตามกำหนด อย่างไรก็ตาม หากเที่ยวบินนั้นมีผู้โดยสารมาแสดงตนเพื่อเดินทางครบหรือมากกว่าจำนวนที่นั่งที่สามารถให้บริการได้ อาจส่งผลให้ผู้โดยสารบางรายไม่สามารถเดินทางตามเที่ยวบินที่สำรองไว้
สำหรับการกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ของCAAT เมื่อเกิดกรณีที่ผู้โดยสารถูกปฏิเสธการรับขน เนื่องจาก Overbooking ข้อบังคับ กบร.101 กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารและหน้าที่ของสายการบินไว้ชัดเจน โดยสายการบินต้องดำเนินการ ขออาสาสมัครสละที่นั่งก่อน เพื่อแลกกับประโยชน์หรือเงื่อนไขที่ผู้โดยสารและสายการบินตกลงร่วมกัน
หากไม่มีผู้โดยสารสมัครใจสละที่นั่ง และสายการบินปฏิเสธการรับขน ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิได้รับการดูแลจากสายการบิน ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มตามความเหมาะสม การอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสาร รวมถึงที่พักและการเดินทางระหว่างสนามบินกับที่พักในกรณีที่จำเป็นต้องพักค้างคืน
ขณะเดียวกัน สายการบินต้องเสนอทางเลือกให้ผู้โดยสารเลือกระหว่างการรับเงินค่าโดยสารคืนหรือเก็บเป็นวงเงินเครดิต การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือการเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น เช่น รถโดยสารหรือรถไฟ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าชดเชยจำนวน 1,500 บาท สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ
CAAT ย้ำว่า มาตรการตามข้อบังคับ กบร. 101 เป็นการกำหนดสิทธิขั้นต่ำที่ผู้โดยสาร ต้องได้รับเมื่อถูกปฏิเสธการรับขน เพื่อให้สายการบินมีแนวทางดูแลและเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม โดยการได้รับการดูแลหรือค่าชดเชยตามข้อบังคับดังกล่าว ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้โดยสารในการใช้สิทธิหรือเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ CAAT จะตรวจสอบเที่ยวบิน DD593 ด้วยว่า สายการบินได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ตั้งแต่การขออาสาสมัครสละที่นั่ง,การแจ้งสิทธิและเสนอทางเลือกแก่ผู้โดยสาร,การให้ความช่วยเหลือ ,การชำระค่าชดเชยตามข้อบังคับ กบร.101 ครบถ้วนหรือไม่ และจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
CAAT แนะนำให้ผู้โดยสาร มาแสดงตนและเช็กอินภายในระยะเวลาที่สายการบินกำหนด เพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการเดินทางได้ตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการรับขน เนื่องจาก Overbooking และไม่ได้รับการดูแลหรือค่าชดเชยตามสิทธิที่กำหนด ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของ CAAT ที่ https://complaint.caat.or.th เพื่อให้ CAAT ตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป