เขมรสะเทือน! 3 โรงงานปิด-พักกิจการ แรงงานกว่า 4,000 คนได้รับผลกระทบ ทุนบางส่วนเริ่มคิดหวนกลับไทย

สถานการณ์แรงงานในเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา กำลังถูกจับตามองอย่างหนัก หลังมีโรงงานอย่างน้อย 3 แห่งทยอยปิดหรือพักกิจการ ส่งผลให้แรงงานรวมประมาณ **4,000 คนได้รับผลกระทบ** ตามข้อมูลที่มีการอ้างถึงจากกระทรวงแรงงานกัมพูชา โดยปัจจัยสำคัญมาจากคำสั่งซื้อที่ลดลง ต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้น และปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
หนึ่งในโรงงานที่ได้รับผลกระทบหนักคือ **Hi-Tech Apparel (Cambodia)** ซึ่งเป็นโรงงานเสื้อผ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต มีแรงงานมากกว่า **2,500 คน** โดยบริษัทประกาศพักการผลิตท่ามกลางปัญหาคำสั่งซื้อและการขนส่งข้ามแดนที่ติดขัด ก่อนมีรายงานว่าจะยุติการดำเนินธุรกิจในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2569
อีกแห่งคือ **ML Intimate Apparel (Cambodia)** โรงงานทุนจีนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ O’Neang ซึ่งปิดกิจการหลังประสบปัญหาทางธุรกิจ ส่งผลให้แรงงานเกือบ **700 คน** ต้องเผชิญความไม่แน่นอนเรื่องงาน รายได้ และเงินชดเชย
ขณะที่ **Nidec Die-casting Cambodia** บริษัทในเครือทุนญี่ปุ่น ซึ่งมีโรงงานอยู่ในปอยเปต มีรายงานว่าได้แจ้งยุติกิจการในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2569 หลังดำเนินธุรกิจในกัมพูชามาหลายปี ทำให้แรงงานในพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม และทำให้ยอดแรงงานจากโรงงานทั้ง 3 แห่งที่ได้รับผลกระทบรวมแตะประมาณ 4,000 คน
ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่การตกงาน เพราะองค์กรด้านแรงงานกัมพูชาแสดงความกังวลว่า เมื่อแรงงานหลายพันคนขาดรายได้พร้อมกัน ปัญหาหนี้ครัวเรือนและการย้ายถิ่นเพื่อหางานใหม่อาจตามมา โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่พึ่งพาโรงงานและการค้ากับไทยเป็นหลัก
ขณะเดียวกัน การปิดหรือพักกิจการในกัมพูชายังทำให้เกิดคำถามเรื่องทิศทางของเงินลงทุนต่างชาติ เนื่องจากโรงงานจำนวนหนึ่งในปอยเปตถูกตั้งขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์เชื่อมฐานการผลิตกับประเทศไทย ใช้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านวัตถุดิบ โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมต้นน้ำ เมื่อการข้ามแดนมีต้นทุนและความเสี่ยงสูงขึ้น ความได้เปรียบของการไปผลิตในกัมพูชาก็ลดลงตามไปด้วย
จึงเริ่มมีการจับตาว่า **ทุนบางส่วนอาจพิจารณาปรับฐานการผลิตกลับมาไทย หรือโยกไปประเทศอื่นที่ห่วงโซ่อุปทานมีเสถียรภาพมากกว่า** อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่า Nidec หรือทั้ง 3 บริษัทได้ตัดสินใจย้ายโรงงานกลับประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จึงต้องแยกให้ชัดระหว่าง “การพิจารณาย้ายฐาน” กับ “การย้ายกลับไทยแล้ว”
แต่ตัวเลขแรงงานกว่า **4,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน 3 แห่งในปอยเปต** ถือเป็นสัญญาณสำคัญว่า ความไม่แน่นอนบริเวณชายแดนกำลังเริ่มส่งผลโดยตรงต่อภาคการผลิต การจ้างงาน และความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกัมพูชา
#NEWS1 รายงาน