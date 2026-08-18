อ.ปานเทพเดือด! ซัดอนุทิน ผลศึกษา กมธ.ออกแล้วให้ยกเลิก MOU43 แต่ไม่ยกเลิก ปล่อยเขมรใช้กดดันไทย เพื่อ?
อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ออกมาโพสต์ตั้งคำถามถึงรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล กรณี MOU 2543 หรือ MOU43 หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาศึกษาข้อดีข้อเสียของการยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และมีข้อเสนอชัดเจนว่า **เห็นควรให้ยกเลิก MOU 2543** แต่จนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการยกเลิกตามข้อเสนอดังกล่าว
ประเด็นนี้มีหลักฐานจากวุฒิสภาโดยตรง โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเห็นควรให้ยกเลิก MOU 2543 พร้อมเสนอเหตุผล 6 ประการ ก่อนที่ที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 จะมีมติเห็นชอบรายงานและข้อเสนอแนะ และส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป
อ.ปานเทพจึงตั้งคำถามว่า ก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยมีท่าทีให้รอผลการศึกษาจากวุฒิสภา แต่เมื่อผลศึกษาออกมาแล้วและชี้ไปในทางให้ยกเลิก เหตุใดรัฐบาลจึงยังไม่ตัดสินใจ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การปล่อยให้ MOU43 ยังคงมีผลอยู่ กัมพูชายังคงสามารถหยิบข้อตกลงฉบับนี้มาใช้อ้างอิงในการต่อสู้ทางการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศกับไทยได้
ข้อสังเกตดังกล่าวไม่ใช่เรื่องลอย ๆ เพราะฝ่ายกัมพูชายังคงประกาศอย่างเป็นทางการว่า MOU 2000 หรือ MOU43 เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพัน และเป็นกรอบสำคัญในการแก้ปัญหาเขตแดนผ่านกลไก JBC โดยรัฐบาลกัมพูชายังออกแถลงการณ์คัดค้านข้อเสนอของวุฒิสภาไทยที่ให้ยกเลิก MOU และยืนยันว่าไทยไม่สามารถใช้อ้างกฎหมายภายในเพื่อเลิกพันธกรณีระหว่างประเทศได้ตามที่กัมพูชาตีความ
ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2569 ฝ่ายกัมพูชายังอ้าง **ข้อ 5 ของ MOU 2000** ในการประท้วงกิจกรรมของฝ่ายไทยตามแนวชายแดน โดยกล่าวหาว่าการดำเนินการบางอย่างของไทยขัดต่อข้อตกลงฉบับนี้ แสดงให้เห็นว่า MOU43 ยังคงถูกกัมพูชาใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางกฎหมายและการทูตในการโต้แย้งกับประเทศไทยจริง
ขณะเดียวกัน แนวนโยบายอย่างเป็นทางการของฝ่ายไทยในปีงบประมาณ 2569 ยังระบุเรื่อง **การทำประชามติเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจต่อการยกเลิก MOU ไทย-กัมพูชา** สะท้อนว่ารัฐบาลยังไม่ได้เลือกแนวทางยกเลิกทันทีตามข้อเสนอของวุฒิสภา แต่ยังคงให้กระบวนการทางการเมืองและกฎหมายดำเนินต่อไป
อย่างไรก็ตาม ต้องแยกให้ชัดว่า ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการและมติวุฒิสภา **เป็นข้อเสนอส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ไม่ได้มีผลทำให้ MOU43 สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ** การจะยกเลิกต้องเป็นการตัดสินใจของฝ่ายบริหารและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ
แต่คำถามที่ อ.ปานเทพโยนกลับมาจึงอยู่ตรงนี้ว่า **ถ้ารัฐบาลเคยบอกให้รอผลศึกษา วันนี้ผลศึกษาก็ออกมาแล้ว วุฒิสภาก็เห็นชอบและส่งถึงรัฐบาลแล้ว แล้วรัฐบาลกำลังรออะไรอยู่?**
โดยเฉพาะในวันที่กัมพูชายังคงหยิบ MOU43 มาอ้างต่อไทยอย่างต่อเนื่อง อ.ปานเทพจึงตั้งคำถามแรงถึงรัฐบาลนายอนุทินว่า การคงข้อตกลงฉบับนี้เอาไว้ต่อไป **ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไร และปล่อยให้กัมพูชาใช้เป็นเครื่องมือกดดันไทยต่อไปเพื่ออะไร?**
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