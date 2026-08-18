ด่วน! นร.มัธยมฟิลิปปินส์ก่อเหตุลั่นไกในโรงเรียน เพื่อน ต.1 มือก่อเหตุไลฟ์สดก่อนจบชีวิตตาม ช็อกซ้ำรอบสองในไม่ถึง 2 เดือน

เกิดเหตุสะเทือนขวัญในฟิลิปปินส์เช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2569 เมื่อมีเหตุลั่นไกภายในโรงเรียนมัธยมของ Ateneo de Zamboanga University เมืองซัมโบอังกา ทางตอนใต้ของประเทศ ส่งผลให้มีผู้ ต. รวม 2 ราย โดยหนึ่งในนั้นเป็นนักเรียนที่ถูกลั่นไกใส่ ขณะที่อีกรายคือผู้ก่อเหตุเอง
ตำรวจภูมิภาคได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 07.50 น. และเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็ว ขณะที่โรงเรียนออกแถลงการณ์ยืนยันผู้ ต. 2 ราย และระบุว่านักเรียนในส่วน Grade School และ Junior High School ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยแล้ว
ข้อมูลจากสื่อฟิลิปปินส์ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนในระดับมัธยม ได้นำ **ป.ทั้งชนิดยาวและ ป.พก** เข้ามาในโรงเรียน ก่อนเดินไปตามอาคารเรียนและก่อเหตุลั่นไก โดยมีคลิปที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ซึ่งถูกระบุว่าเป็นภาพจากการ **ถ่ายทอดสดผ่านบัญชีโซเชียลของผู้ก่อเหตุ**
ภาพจากคลิปที่ถูกเผยแพร่แสดงให้เห็นผู้ก่อเหตุถือ ป. เดินบริเวณทางเดิน ก่อนลั่นไกไปยังบุคคลบริเวณหน้าห้องเรียน จากนั้นก่อเหตุต่อภายในพื้นที่โรงเรียน ขณะที่นักเรียนและครูต่างพยายามหลบหนีเอาชีวิตรอด
รายงานเบื้องต้นระบุว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย โดยมีรายงานจำนวน 9 ราย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผู้บาดเจ็บยังมีการอัปเดตจากหลายหน่วยงาน จึงต้องรอการยืนยันยอดสุดท้ายจากทางการฟิลิปปินส์อีกครั้ง
ส่วนแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุ ขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างสอบสวน ยังไม่มีข้อสรุปว่าเกิดจากปัญหาส่วนตัว การถูกกลั่นแกล้ง หรือปัจจัยอื่น จึงยังไม่ควรฟันธงสาเหตุในเวลานี้
เหตุครั้งนี้ยิ่งสร้างความสะเทือนใจ เพราะฟิลิปปินส์เพิ่งเกิดเหตุลั่นไกในโรงเรียนที่เมือง Tacloban เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนั้นมีผู้ ต. 3 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนเช่นเดียวกัน
นั่นหมายความว่าในเวลาไม่ถึง 2 เดือน ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญเหตุรุนแรงในสถานศึกษาอีกครั้ง และครั้งล่าสุดยังมีมิติที่น่าตกใจเพิ่มขึ้น คือการนำกล้องหรือโทรศัพท์มาใช้ถ่ายทอดเหตุการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียแบบเรียลไทม์
เหตุการณ์นี้จึงกำลังจุดคำถามใหญ่ในสังคมฟิลิปปินส์ ทั้งเรื่อง **เยาวชนเข้าถึง ป.ได้อย่างไร ระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเพียงพอหรือไม่ และโซเชียลมีเดียควรรับมือกับการถ่ายทอดเหตุรุนแรงแบบสดอย่างไร** เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก
#NEWS1 รายงาน