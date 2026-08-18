เพจดังทักแรง! ตามหา “ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี” ไปไหน กมธ.วุฒิสภาลงพื้นที่ปมกากอุตสาหกรรม แต่ไม่พบตัว

กลายเป็นคำถามร้อนในพื้นที่ปราจีนบุรี หลังเพจ **“หยุดโรงไฟฟ้าบูรพา & เดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานไทย”** ออกมาโพสต์ตั้งคำถามถึง นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ว่า วันที่ 17 สิงหาคม 2569 ไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ใด หลังไม่ปรากฏตัวเข้าร่วมการประชุมสำคัญของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ที่ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ซึ่งข้อมูลเชื่อมโยงถึง 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
ข้อมูลจากจังหวัดฉะเชิงเทรายืนยันว่า วันที่ 17 สิงหาคม คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่จริง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุม พร้อมหน่วยงานจากพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางรับมือปัญหากากอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลกระทบข้ามเขตจังหวัด ทั้งต่อดิน น้ำ พื้นที่เกษตร และชุมชน
แต่ฝั่งเพจภาคประชาชนระบุว่า ในที่ประชุมไม่ปรากฏตัวผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับแจ้งว่าผู้ว่าฯ ติดภารกิจ เนื่องจากมีประชาชนชาวปราจีนบุรีมาชุมนุมบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดในวันเดียวกัน
ปัญหาคือ เมื่อมีการติดตามไปดูบริเวณการชุมนุม กลุ่มประชาชนกลับระบุว่าไม่พบผู้ว่าฯ อยู่ที่นั่นเช่นกัน จึงเกิดคำถามตามมาว่า **ถ้าไม่ได้เข้าร่วมประชุม กมธ.ที่ฉะเชิงเทรา และก็ไม่พบตัวที่จุดชุมนุมหน้าศาลากลาง แล้ววันนั้นผู้ว่าฯ ปราจีนบุรีติดภารกิจอะไรอยู่กันแน่**
ทั้งนี้ การชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีมีขึ้นจริง โดยเครือข่ายประชาชนประกาศคัดค้านการนำพื้นที่ปราจีนบุรีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการขยายเขต EEC พร้อมเตรียมปักหลักหน้าศาลากลาง และเรียกร้องให้ฝ่ายจังหวัดออกมารับฟังข้อกังวลของประชาชน
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลสาธารณะในขณะนี้ ยังไม่พบคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีว่า ในช่วงเวลาที่คณะกรรมาธิการฯ ประชุมเรื่องกากอุตสาหกรรมที่ฉะเชิงเทรา ตัวเองติดภารกิจใดอยู่ และเหตุใดจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือปรากฏตัวต่อกลุ่มประชาชนที่มาชุมนุมตามที่ถูกตั้งคำถาม
ประเด็นนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่อง “ผู้ว่าฯ ไปไหน” แต่เกี่ยวข้องกับบทบาทของจังหวัดปราจีนบุรีในปัญหากากอุตสาหกรรมโดยตรง เพราะหากมีการขนย้ายหรือทิ้งกากข้ามพื้นที่ ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่ที่เขตจังหวัด และปราจีนบุรีเองก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกระบุว่าเชื่อมโยงกับปัญหาดังกล่าว
เมื่อมีเวทีระดับวุฒิสภาลงมารับฟังข้อมูล และในวันเดียวกันประชาชนในจังหวัดก็มารวมตัวเรียกร้องคำตอบ จึงไม่แปลกที่ภาคประชาชนจะตั้งคำถามว่า **ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารในพื้นที่ ควรอยู่ตรงไหนและควรออกมาชี้แจงต่อสาธารณะหรือไม่**
วันนี้คำถามจึงยังค้างอยู่ตรง ๆ ว่า
**17 สิงหาคม 2569 ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรีไปไหน และติดภารกิจอะไรอยู่?**
#NEWS1 รายงานครับ