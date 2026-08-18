‘เกาะเต่า’อีกหมุดหมาย ทลายนอมินีธุรกิจนําเที่ยว ขยายผลนิติบุคคลต้องสงสัย!

ทีมปราบนอมินีเครื่องร้อน ครั้งนี้ร่วมหน่วยงานด้านท่องเที่ยว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลุยเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี พบกระทำผิดฝ่าฝืน พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ และชาวต่างชาติทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมตรวจเชิงลึกเข้าข่ายนอมินีด้วยหรือไม่
(17ส.ค.69) ทีมปราบนอมินี กองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจนำเที่ยว ณ เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ แก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจ ท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (NOMINEE) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีเป้าหมายในการตรวจสอบบริษัทที่มีใบอนุญาตนำเที่ยว ซึ่งมีคนต่างชาติร่วมถือหุ้น
ปฏิบัติการในครั้งนี้ มีเป้าหมายตรวจสอบ 12 บริษัท ผลการตรวจสอบปรากฏ ดังนี้
1. ตรวจพบการกระทำความผิด 2 ราย ได้แก่
1.1) บริษัทนำเที่ยว พบกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลการประกอบธุรกิจว่ามีบริการสอนดำน้ำ และอยู่ระหว่างขออนุญาตประกอบกิจการห้องพักแบบโฮสเทล จากการตรวจสอบบริษัทนี้ มีกรรมการผู้มีอำนาจชาวต่างชาติ 1 ราย และชาวไทย 1 ราย ซึ่งขัดกับ พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ที่กำหนดว่า กรรมการเกินกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย กรมการท่องเที่ยวจึงได้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตนำเที่ยว นอกจากนี้ ยังพบชาวต่างชาติสอนดำน้ำ ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว /ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ตรวจสอบบริษัทว่า มีพฤติกรรมในลักษณะนอมินีหรือไม่ และตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่ให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนบริษัทแก่บริษัทรายนี้ด้วย
1.2) ตรวจพบบริษัทนำเที่ยวประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตสาขา ซึ่งกรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบบริษัทเป้าหมายอีก 10 ราย พบว่า ปิดชั่วคราว 1 ราย และอีก 9 ราย พบกรรมการและผู้ถือหุ้น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจว่า ธุรกิจส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการดำน้ำ หรือ สอนดำน้ำ ต่างชาติที่เข้ามาร่วมลงทุนมีหลากหลายสัญชาติ มีสัดส่วนการถือครองหุ้น และสัดส่วนกรรมการ ไม่ขัดกับกฎหมายของกรมการท่องเที่ยว ,กรรมการและพนักงานชาวต่างชาติมีใบอนุญาตการทำงานถูกต้อง โดยคนไทย มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า จะตรวจสอบธุรกิจนอมินีอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อคัดกรองนิติบุคคลที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายผิดกฎหมาย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และมีการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปราบปรามธุรกิจนอมินีเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมชัดเจน สร้างความเป็นธรรมให้แก่ภาคธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน พร้อมกันนี้ ขอเตือนผู้ประกอบธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงบริษัทให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และบริษัทให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันสร้างบรรทัดฐานการประกอบธุรกิจที่มีความโปร่งใส
หากประชาชน พบเห็นการกระทำความผิดหรือพบธุรกิจเข้าข่ายกระทำความผิดในลักษณะนอมินี แจ้งเบาะแสได้ที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th ,กองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 0 2547 4419 หรือ Call Center 1570