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ด่วน! ชายวัย 36 ดับกลางสนามยิง ป. บางบัวทอง หลังมาเช่า ป.ซ้อม ตร.เร่งสอบสาเหตุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดเหตุชายอายุ 36 ปีเสียชีวิตภายในสนามยิง ป. แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ช่วงสายวันที่ 18 สิงหาคม 2569 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง เข้าตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับแจ้งเหตุ

เบื้องต้นทราบว่า ชายรายดังกล่าวเดินทางมาใช้บริการสนามและเช่า ป. เพื่อฝึกซ้อม ก่อนเกิดเหตุเสียชีวิตภายในบริเวณสนาม ขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบลำดับเหตุการณ์ รวมถึงสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีและตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบ ป. ที่อยู่ในเหตุการณ์ เพื่อประกอบการสอบสวนว่าเกิดจากอุบัติเหตุ การกระทำของผู้เสียชีวิตเอง หรือมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้อง

ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลจากหน่วยงานตำรวจที่ยืนยันว่าเป็นเหตุลั่นไกใส่กันระหว่างบุคคล ดังนั้นจึงต้องรอผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ผลพิสูจน์หลักฐาน และคำให้การของพยาน ก่อนสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการ

ตำรวจยืนยันว่าจะเร่งสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริง โดยรายละเอียดเพิ่มเติมต้องรอการแถลงหรือข้อมูลยืนยันจาก สภ.บางบัวทอง และตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีอีกครั้ง

#NEWS1 รายงานครับ