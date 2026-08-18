สตง.ผวา? อ.วีระจี้เปิดผลตรวจ 8 พันหน่วยงานรัฐ เรื่องลับที่อ้าง ให้ย้อนหลัง 5 ปี

อ.วีระ ธีรภัทรานนท์ เปิดประเด็นร้อนถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตั้งคำถามตรง ๆ ว่า ในเมื่อ สตง.ใช้งบประมาณปีละประมาณ 4,000 ล้านบาท และตรวจสอบหน่วยงานรัฐปีละนับพันแห่ง เหตุใดประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเงินภาษีจึงไม่สามารถเข้าถึงผลตรวจของแต่ละหน่วยงานได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
อ.วีระเสนอให้ สตง.นำผลการตรวจสอบหน่วยงานรัฐประมาณ 8,000 แห่งขึ้นเว็บไซต์ เปิดให้ประชาชนค้นดูได้ และไม่ใช่เปิดเพียงปีล่าสุด แต่ควรเปิดย้อนหลังอย่างน้อย **5 ปี** เพื่อให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานเคยถูกตรวจพบปัญหาอะไร สั่งให้แก้ไขเรื่องใด และมีการแก้ไขจริงหรือไม่
ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามหนักคือเหตุผลเรื่อง **“ความลับของลูกค้า”** ซึ่ง อ.วีระเห็นว่าไม่ควรนำหลักคิดของสำนักงานสอบบัญชีเอกชนมาใช้กับการตรวจเงินแผ่นดินแบบเหมารวม เพราะหน่วยรับตรวจไม่ใช่บริษัทเอกชน แต่เป็นกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินสาธารณะ ดังนั้นข้อมูลที่ตรวจเสร็จและเปิดเผยได้ ก็ควรทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
ตัวเลข “8,000 หน่วยงาน” ก็ไม่ใช่ตัวเลขที่พูดขึ้นมาลอย ๆ เพราะข้อมูลของ สตง.ในอดีตพบว่าเฉพาะการตรวจงบการเงินแต่ละปีมีหน่วยรับตรวจระดับหลายพันแห่ง ซึ่งสะท้อนว่าภารกิจของ สตง.มีขนาดใหญ่มาก และมีข้อมูลการตรวจสอบอยู่ในมือจำนวนมหาศาล
ข้อเสนอของ อ.วีระจึงไม่ใช่ให้เปิดข้อมูลทุกอย่างแบบไม่มีข้อจำกัด เพราะข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านความมั่นคง หรือเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบย่อมมีข้อจำกัดตามกฎหมาย แต่กำลังถามถึง **ผลตรวจที่เสร็จสิ้นแล้ว** ว่าเหตุใดจึงไม่ทำเป็นฐานข้อมูลกลางให้ประชาชนสามารถค้นชื่อหน่วยงานแล้วดูผลตรวจย้อนหลังได้ทันที
คำถามสำคัญจึงอยู่ตรงนี้ว่า หาก สตง.ตรวจพบหน่วยงานใดใช้เงินผิดประเภท จัดซื้อจัดจ้างมีปัญหา บริหารงบไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีข้อบกพร่องจนต้องสั่งแก้ไข ประชาชนในพื้นที่นั้นควรมีสิทธิรู้หรือไม่ และเหตุใดข้อมูลดังกล่าวจึงต้องค้นหาอย่างยากลำบากแทนที่จะเปิดไว้เป็นระบบ
เรื่องนี้ยิ่งน่าสนใจเมื่อย้อนดูแนวทางของ สตง.ในอดีต เพราะองค์กรเองก็เคยประกาศจุดยืนเรื่องความโปร่งใส และเคยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบราชการลับของหน่วยงานรัฐย้อนหลังหลายปีมาแล้ว แสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องการเปิดข้อมูลภาครัฐไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ สตง.เอง
โจทย์ที่ อ.วีระโยนถึง สตง.ครั้งนี้จึงง่ายแต่แรงมาก คือ **ในเมื่อใช้งบประชาชนเพื่อตรวจเงินประชาชน แล้วเหตุใดประชาชนจะไม่มีสิทธิเห็นผลตรวจ**
ถ้าเปิดย้อนหลัง 5 ปีจริง สิ่งที่ประชาชนจะได้เห็นไม่ใช่แค่รายงานหนึ่งฉบับ แต่จะเห็นประวัติของหน่วยงานรัฐทั้งประเทศว่า **ใครถูกทักท้วงเรื่องอะไร ใครถูกสั่งแก้แล้วไม่แก้ และหน่วยงานไหนมีปัญหาซ้ำ ๆ**
นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อเสนอ “เปิดผลตรวจ 8,000 หน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี” จึงถูกจับตามอง เพราะหากทำจริง ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่วันนี้กระจัดกระจายหรือเข้าถึงยาก อาจกลายเป็นฐานข้อมูลให้ประชาชนและสื่อช่วยกันตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินได้อีกชั้นหนึ่ง
#NEWS1 รายงานครับ