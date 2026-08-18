“เรือหายทั้งลำ!” 3 จนท.เขตดินแดงเกม โดนรวบออกบัตรชมพูมิชอบ พิรุธต่างด้าวกว่า 1.3 พันคน

เช้ามืดวันที่ 18 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่หลายหน่วยสนธิกำลังกว่า 100 นาย เปิดปฏิบัติการ “กวาดบ้านกลางกรุง” เข้าตรวจค้น 7 จุดในพื้นที่แฟลตดินแดง หลังพบความผิดปกติเกี่ยวกับการนำบุคคลต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนและการจัดทำบัตรสีชมพูโดยมิชอบ
จากการตรวจสอบแฟลตดินแดงกว่า 5,700 ห้อง เจ้าหน้าที่พบห้องพักต้องสงสัย 44 ห้อง ซึ่งมีการย้ายบุคคลต่างด้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่อยู่เหล่านี้รวมประมาณ 1,300 คน กลายเป็นจุดผิดปกติสำคัญที่นำไปสู่การขยายผลครั้งใหญ่
ปฏิบัติการครั้งนี้นำไปสู่การจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดินแดง 3 ราย เป็นชาย 2 ราย หญิง 1 ราย ตามหมายจับศาลอาญา โดยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางทะเบียนและออกบัตรชมพูให้บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติโดยมิชอบ ก่อนนำตัวไปสอบสวนและขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องรายอื่น
ประเด็นสำคัญคือ บัตรชมพูเลข 7 ไม่ใช่บัตรประชาชนไทย และไม่ได้ทำให้ผู้ถือได้สัญชาติไทยโดยอัตโนมัติ แต่เป็นเอกสารแสดงตัวของบุคคลบางกลุ่มที่ไม่มีสัญชาติไทย ดังนั้นข้อสงสัยของคดีจึงอยู่ที่ว่า มีการนำบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าสู่ระบบทะเบียนของรัฐโดยมิชอบหรือไม่ และมีใครเป็นผู้ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบข้อมูลทั้ง 1,300 รายว่า ใครมีสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย ใครถูกนำชื่อเข้ามาโดยผิดปกติ รวมถึงขยายผลว่ามีนายหน้า เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเครือข่ายอื่นร่วมกระบวนการอีกหรือไม่
หากผลสอบพบว่ามีการจัดทำสถานะทางทะเบียนให้บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติจริง คดีนี้ก็อาจไม่จบเพียงเจ้าหน้าที่ 3 คน เพราะสิ่งที่ต้องตามต่อคือ ขบวนการนี้ทำมานานแค่ไหน เงินไหลไปถึงใคร และมีต่างด้าวอีกกี่รายที่ถูกนำเข้าสู่ระบบทะเบียนด้วยวิธีเดียวกัน
#NEWS1 รายงาน