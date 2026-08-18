ฟิลิปปินส์ก็โดน! ชาวบ้านร้องรัฐบาล สุดทนพฤติกรรม นทท.ชาว อ.ร.อ. ขยายตัวตั้งชุมชน จ่อเปิดศูนย์ศาสนายิว

กระแสความไม่พอใจกำลังขยายตัวบนเกาะเซียร์กาโอ หรือ Siargao แหล่งท่องเที่ยวและเล่นกระดานโต้คลื่นชื่อดังของฟิลิปปินส์ หลังชาวบ้านและผู้ประกอบการบางส่วนออกมาร้องเรียนถึงจำนวนนักท่องเที่ยวชาว อ.ร.อ. ที่เพิ่มขึ้น พร้อมปัญหาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าไม่เคารพกฎและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น
ข้อร้องเรียนที่ถูกรวบรวมโดยองค์กร Project Paradise ในพื้นที่ มีตั้งแต่ปาร์ตี้เสียงดัง ขับรถประมาท ไม่เคารพขนบธรรมเนียมและการแต่งกายในบางพื้นที่ ไปจนถึงการทิ้งขยะตามชายหาดและพื้นที่คุ้มครอง โดยองค์กรย้ำว่า ปัญหาเหล่านี้ควรถูกมองเป็นเรื่อง “พฤติกรรม” ไม่ใช่เหมารวมตามสัญชาติหรือศาสนา
Maria Lalaine Tokong นักร้องและนักเคลื่อนไหวชาว Siargao ซึ่งออกมาเป็นกระบอกเสียงให้คนในพื้นที่ ระบุว่า บรรยากาศบนเกาะเปลี่ยนไปจนชาวบ้านบางส่วนรู้สึก “เหมือนอยู่บ้านตัวเองน้อยลง” และเรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิ่นเข้ามาจัดการปัญหาอย่างจริงจัง
อีกชนวนสำคัญคือประเด็น Chabad House ศูนย์ชุมชนและศาสนสถานสำหรับชาวยิว ซึ่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงในพื้นที่ ชาวบ้านบางกลุ่มคัดค้านและตั้งคำถามว่า การขยายศูนย์ลักษณะนี้จะส่งผลต่อชุมชนและวัฒนธรรมของ Siargao อย่างไร ขณะที่มีการเข้าพบตัวแทนสถานทูต อ.ร.อ. เพื่อสะท้อนความกังวลของคนในพื้นที่ด้วย
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดต้องแยกให้ชัดว่า Chabad House มีการดำเนินกิจกรรมบน Siargao อยู่แล้ว และในปี 2569 มีรายงานถึงแผนพัฒนาศูนย์ชาวยิวที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ไม่ใช่เพิ่งเริ่มแนวคิดตั้งศูนย์เป็นครั้งแรก โดยฝ่ายสถานทูต อ.ร.อ. ชี้แจงว่า Chabad ไม่ใช่องค์กรของรัฐบาล อ.ร.อ. แต่เป็นศูนย์ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับชาวยิว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนศาสนาคนท้องถิ่น
กระแสต่อต้านยังลุกลามไปถึงการรวมตัวของชาวบ้านและกลุ่มเคลื่อนไหว ซึ่งเคยจัดกิจกรรมคัดค้านการขยาย Chabad House โดยตั้งคำถามเรื่องการใช้พื้นที่ การขาดการปรึกษาชุมชน และผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของเกาะ
ด้านรัฐบาลฟิลิปปินส์เองรับรู้ปัญหานี้แล้ว โดยกระทรวงการท่องเที่ยวเคยนำข้อกังวลของชาว Siargao ไปหารือกับสถานทูต อ.ร.อ. พร้อมย้ำว่า นักท่องเที่ยวทุกชาติจำเป็นต้องเคารพประเพณี วัฒนธรรม และกฎของชุมชนเจ้าบ้าน
ดังนั้น เรื่องที่เกิดขึ้นบน Siargao วันนี้ไม่ได้อยู่แค่คำถามว่า “นักท่องเที่ยวมามากเกินไปหรือไม่” แต่กำลังกลายเป็นคำถามใหญ่ของคนท้องถิ่นว่า การท่องเที่ยวควรเปิดกว้างได้แค่ไหน ก่อนที่เจ้าของพื้นที่จะเริ่มรู้สึกว่าวิถีชีวิตและบ้านของตัวเองกำลังเปลี่ยนไป
#NEWS1 รายงาน