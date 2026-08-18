ทนาย รมต.สุชาติ “หน้าชา” สื่อเทกลางวงสัมฯ กรูไปหาไอซ์ รักชนก ยังไม่ท้อตามมา สุดท้ายโดนเทย้ายที่

กลายเป็นจังหวะโบ๊ะบ๊ะกลาง สน.ทองหล่อ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 หลัง “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา 2 คดี ตามหมายเรียกครั้งที่ 2 จากกรณีนายสุชาติ ชมกลิ่น มอบอำนาจให้ดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยรักชนกให้การ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และเตรียมยื่นคำให้การเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร
แต่ไฮไลต์กลับไม่ได้อยู่ที่คดีเพียงอย่างเดียว เพราะก่อนรักชนกจะออกมาให้สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทนายความและผู้รับมอบอำนาจจากนายสุชาติ กำลังยืนให้สัมภาษณ์กับสื่อ โดยระบุว่าเดินทางมาสังเกตการณ์และติดตามความคืบหน้าคดีในฐานะตัวแทนฝ่ายผู้เสียหาย
จังหวะนั้นเอง เมื่อผู้สื่อข่าวเห็นรักชนกเดินออกมา ปรากฏว่านักข่าวหลายคนดึงไมโครโฟนออกจากวงสัมภาษณ์ทนายแทบพร้อมกัน แล้วรีบเดินไปหารักชนกทันที ทั้งที่นายณัฐวุฒิยังพูดไม่จบ กลายเป็นภาพที่ NationLiveTalk นำไปพาดหัวว่า “ช็อตฟีล! ทิ้งไมค์ทนาย วิ่งหาไอซ์ รักชนก”
แต่นายณัฐวุฒิยังไม่ยอมจบ เดินตามกลุ่มนักข่าวไปยังจุดที่รักชนกกำลังจะให้สัมภาษณ์ พร้อมระบุว่าต้องการมาสังเกตการณ์และ “อยากเห็นหน้าผู้ต้องหา”
ทำให้รักชนกพูดขอให้นายณัฐวุฒิออกจากเฟรม โดยกล่าวประมาณว่า “รบกวนด้วยค่ะ ไม่อยากร่วมเฟรม” ขณะที่นายณัฐวุฒิโต้กลับว่าไม่จำเป็นต้องมาไล่ตน ก่อนสถานการณ์จะเริ่มตึงขึ้น และรักชนกตัดสินใจเดินไปให้สัมภาษณ์ในอีกจุดหนึ่งแทน
เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยมีจังหวะเผชิญหน้ากันระหว่างการให้สัมภาษณ์ที่ศาลมาแล้ว โดยรักชนกเคยขอให้นายณัฐวุฒิออกจากเฟรมในลักษณะใกล้เคียงกัน
ส่วนสาระทางคดี รักชนกยืนยันว่าตนทำหน้าที่ตรวจสอบในฐานะนักการเมือง และเห็นว่านักการเมืองต้องมีความอดทนต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมยืนยันจะต่อสู้คดีตามกระบวนการ ขณะที่ฝ่ายทนายของนายสุชาติยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวอ้างดังกล่าว และจะเดินหน้าคดีตามกฎหมายต่อไป
จากคดีการเมืองที่ควรจะเคร่งเครียด จึงกลายเป็นภาพไวรัลในอีกมุม เมื่อทนายกำลังให้สัมภาษณ์อยู่ดีๆ แต่สื่อกลับ “เทกลางวง” วิ่งกรูไปหารักชนก ก่อนเจ้าตัวจะเดินตามไปและสุดท้ายวงสัมภาษณ์ก็ต้องย้ายหนีกันอีกรอบ
#NEWS1 รายงาน