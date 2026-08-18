”ณัฐพล”โชว์เก๋า
ขวางตั้งปลัดอุตฯ
น้ำเงินฉุน ดัดหลังส่งไปนั่งตบยุง
ช่วงนี้หลายกระทรวง-หน่วยงานรัฐ ทยอยนำโผแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กข้าราชการระดับ 11 และระดับ 10 เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันทุกสัปดาห์ ที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงกันยายนและอาจไปถึงตุลาคม หากโผบางหน่วยไม่ลงตัว
เช่น โผมหาดไทย ที่ลือกันทั่วคลองหลอดว่า โผปีนี้ ฝุ่นตลบ หลายเก้าอี้ใหญ่ไม่ลงตัว เพราะฝ่ายการเมืองในพรรคสีน้ำเงิน ยังคุยกันไม่จบ ทั้งตำแหน่งหลัก พวกอธิบดีที่ว่างและอาจปรับเปลี่ยน เช่นอธิบดีกรมที่ดิน-อธิบดีกรมโยธาฯ -อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้ว่าฯจังหวัดใหญ่พื้นที่เกรดเอ อีกหลายสิบจังหวัด
จนลือกันว่า หลายวันที่ผ่านมา สิงห์น้ำเงินแท้ และสิงห์น้ำเงินเทียม วิ่งเข้าหาฝ่ายการเมืองสีน้ำเงิน แบบสายใครสายมัน จนโผป่วน จากเดิมทีข่าวว่าจะเอาเข้าครม.อังคารที่แล้ว 11 ส.ค. สุดท้ายขยับออกไป
ส่วนประชุมครม.อังคารนี้ 18 ส.ค. อนุทิน มท.1ไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทำให้โผมหาดไทยแนวโน้มอาจขยับไปสัปดาห์หน้า แต่หากเอาเข้าก็แสดงว่า เคลียร์จบก่อนอนุทินบินลัดฟ้าไปต่างประเทศ
แต่ตำแหน่งที่เรียกเสียงเกรียวกราวในฤดูแต่งตั้งโยกย้ายรอบนี้คือ เก้าอี้ปลัดพลังงานคนใหม่ ที่จะมาแทน ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
จากเดิมที เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงานกับวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม สองรัฐมนตรีจากภูมิใจไทย คุยกันลงตัวแล้ว คือเอกนัฏ ขอตัว-รับโอน ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่อยู่ครบวาระ 4 ปี ข้ามห้วยไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน เพราะเคยทำงานเข้าขากับเอกนัฏ สมัยเป็นรมว.อุตสาหกรรมยุครัฐบาลเพื่อไทย
ซึ่งวราวุธ ตอบรับทันที เพราะมีคนของตัวเองจะดันขึ้นเป็นปลัดอุตสาหกรรมคนใหม่คือ ภาสกร ชัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เหลืออายุราชการอีก 6 ปี มาเป็นมือขวา ปลัดกระทรวงคนใหม่
แต่ ณัฐพล ก็โชว์ความเขี้ยวให้เห็น หลังลือกันทั่วถนนพระรามหก ที่ตั้งก.อุตสาหกรรมว่า รมว.อุตฯ วราวุธ กับ ปลัดอุตฯ ณัฐพล จูนกันไม่ติด ทำงานไม่เข้าขากัน
ทำให้ ณัฐพล เมื่อจะพ้นจากปลัดอุตฯ ก็อยากวางคนของตัวเองขึ้นมารับไม้ต่อ โดยมีแผนในใจสองสูตรคือ หากเป็นคนใน มีชื่อ ณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แต่หากจะเป็นคนนอกข้ามห้วยมา ก็มีชื่อเช่น ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อดีตปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ
แต่ฝ่าย ท็อป วราวุธ มีหรือจะยอม ให้ปลัดมาใหญ่กว่ารัฐมนตรี จึงยืนยันว่าปลัดคนใหม่ต้องเป็น ภาสกร
เมื่องัดกันแรงแบบนี้ ปรากฏว่าประชุมครม.อังคารที่ผ่านมา ณัฐพล ไม่ส่งเอกสารที่มีลายเซ็นตัวเองเสนอตั้ง ภาสกร เป็นปลัดอุตสาหกรรมคนใหม่เอาเข้าครม. เมื่อไม่มีหนังสือดังกล่าว ทำให้เลขาธิการครม.ทักท้วงอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ
วงประชุมครม.เลยต้องเบรกการตั้งปลัดอุตสาหกรรมไว้ก่อน แต่ฝ่ายการเมือง ควันออกหู ไม่พอใจ ณัฐพล ที่ไม่ส่งเอกสารเข้าครม. แถมตอนประชุมครม.ก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์ของคนในรัฐบาลที่โทรหากันหลายสิบสายเพื่อให้เซ็นหนังสือตั้งปลัดอุตฯคนใหม่ โดย ณัฐพล อ้างว่าลืมมือถือไว้ในรถ
ทำให้ฝ่ายการเมือง จึงถอนเรื่องการโยก ณัฐพล เป็นปลัดพลังงานออกไปก่อนเช่นกัน ทั้งที่ วาระเห็นชอบโยกนายณัฐพล เป็นปลัดพลังงานผ่านไปแล้ว แต่โดนยกเลิก
และมีข่าวว่า ท่วงท่าของณัฐพล ทำให้แกนนำภูมิใจไทยไม่พอใจมาก เลยอาจดัดหลัง ไม่ดันเป็นปลัดพลังงานแล้ว และจะสั่งสอนด้วยการ ส่งไปเข้ากรุ ให้เข้าไปตบยุง ในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักนายกรัฐมนตรีแทน ที่ตอนนี้ตำแหน่งว่างอยู่ หลัง นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ที่โดนเด้งจากปลัดกระทรวงยุติธรรม มานั่งเก้าอี้นี้ แล้วพงษ์สวาท ที่เหลืออายุราชการหนึ่งปี ไม่พอใจ ยื่นใบลาออกวันรุ่งขึ้นทันที หรือไม่ก็อาจโยกไปเป็น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แทนนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ที่เกษียณปีนี้
ไม่รู้ เจอกระแสข่าวนี้เข้าไป ณัฐพล ที่เหลืออายุราชการอีก 4ปี จะกล้าหืออีกหรือไม่ เพราะอาจไม่คุ้มที่ไปงัดข้อกับฝ่ายการเมือง
ถ้าเป็นไปตามข่าวนี้ ปลัดพลังงานคนใหม่ อาจจะเป็นลูกหม้อของกระทรวง ไม่เอาแบบข้ามห้วย ซึ่งชื่อที่มีลุ้นก็มีอาทิ วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผอ.สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ,วรากร พรหมโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ,สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
แต่หากเป็นคนนอก บางกระแสแหย่ชื่อ น้องรักเนวิน ชิดชอบ ฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่สนิทกับเนวิน สมัยเป็นรมช.เกษตรฯ ยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มาไว้ด้วย หรือสุดท้าย โผจะพลิกอีก ณัฐพล ยังเข้าวินเป็นปลัดพลังงานคนใหม่ มันก็มีสิทธิ์ออกได้ทุกหน้า
ข่าวหลายกระแสเชื่อว่า ประชุมครม.อังคารนี้ 18 ส.ค. การตั้งปลัดพลังงานกับปลัดอุตฯ จะยังไม่เอาเข้าครม. เพราะรัฐมนตรีบางส่วน ร่วมคณะกับนายกฯ ไปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อาจเอาเข้าครม.อังคารหน้า 25 ส.ค.ทำให้จึงยังมีเวลาในการเคลียร์กันได้อยู่สำหรับ เก้าอี้ปลัดพลังงาน-อุตสาหกรรม รวมถึงอีกบางหน่วยที่โผยังไม่สะเด็ดน้ำ