เสรีพิศุทธ์แนะเนวิน ลั่น “คุกติดจริงนะ” รีบคืนที่ดินเขากระโดง ไม่ใช่ของเล่น สนามแข่งก็ปิดทางสาธารณะ

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ขึ้นศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ตามนัดไต่สวนมูลฟ้อง หลังนายเนวิน ชิดชอบ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและแจ้งความเท็จ จากกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
ภายหลังใช้เวลาไต่สวนกว่า 3 ชั่วโมง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ให้สัมภาษณ์อย่างดุเดือด โดยระบุว่า ตั้งใจเดินทางมาศาลเพราะอยากพบและสอบถามนายเนวินโดยตรงว่า เหตุใดจึงยังไม่คืนที่ดิน ทั้งที่คดีเกี่ยวกับพื้นที่เขากระโดงหลายคดีมีคำพิพากษาออกมาแล้ว พร้อมแนะนำว่า หากไม่ต้องการให้เรื่องบานปลายก็ควรคืนที่ดินเสีย
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวเตือนว่า “มันติดคุกจริงๆ นะ ไม่ใช่ของเล่นนะ” พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบต่อ หากยังไม่มีการคืนพื้นที่ โดยมองว่าประเด็นดังกล่าวไม่ใช่เพียงเรื่องเอกสารสิทธิ แต่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของรัฐและพื้นที่สาธารณะ
นอกจากนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังกล่าวพาดพิงถึงพื้นที่อื่นในบริเวณเดียวกัน ทั้งกรณีที่อ้างว่ามีการถมคลองสาธารณะ การปิดกั้นทางสาธารณะ รวมถึงพื้นที่สนามแข่งรถและสิ่งปลูกสร้างบางแห่ง โดยทั้งหมดเป็นข้อกล่าวหาและความเห็นของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ซึ่งยังต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงที่ศาลได้วินิจฉัยแล้วในแต่ละคดี
สำหรับข้อพิพาทเขากระโดง ปัจจุบันเรื่องยังไม่จบทั้งหมด แม้จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่เกี่ยวข้องบางส่วน โดยกรมที่ดินระบุว่าได้เพิกถอนคำขอออกโฉนดและเอกสารสิทธิของประชาชน 35 รายตามคำพิพากษาแล้ว แต่ยืนยันว่าคำพิพากษาดังกล่าวผูกพันเฉพาะคู่ความ ไม่ได้ทำให้ที่ดินทั้งหมดกว่า 5,000 ไร่ถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติ
ขณะเดียวกัน การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ได้เปิดอีกแนวรบทางกฎหมาย โดยยื่นฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนโฉนดที่ดิน 4 แปลงที่ระบุว่านายเนวินเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในปัจจุบัน รวมพื้นที่กว่า 80 ไร่ พร้อมเรียกค่าเสียหาย โดย รฟท. อ้างว่าที่ดินดังกล่าวทับซ้อนกับกรรมสิทธิ์ของการรถไฟบริเวณเขากระโดง อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหานี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล และยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีดังกล่าว
ด้านคดีที่นายเนวินฟ้อง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ นั้น เจ้าตัวยืนยันว่าไม่หวั่น พร้อมระบุว่าตนเคยผ่านคดีหมิ่นประมาททั้งในฐานะโจทก์และจำเลยมามากกว่า 300 คดี และมองว่าการฟ้องครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้ตนหยุดพูดและหยุดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเขากระโดง ซึ่งเป็นมุมมองของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เอง
พร้อมทิ้งข้อความถึงนายเนวินอย่างตรงไปตรงมาว่า หากคืนพื้นที่ เรื่องก็สามารถยุติลงและถือเป็นทางออกที่สง่างาม แต่หากยังไม่คืน ตนก็จะเดินหน้าตรวจสอบต่อ เพราะมองว่าปัญหาที่ดินของรัฐไม่ควรปล่อยให้คาราคาซัง
ศึกเขากระโดงจึงยังไม่จบ ทั้งคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว และคดีใหม่ที่การรถไฟเดินหน้าทวงคืนที่ดิน ขณะที่คำเตือนจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ รอบนี้ชัดเจนว่า “คืนซะ มันติดคุกจริงๆ ไม่ใช่ของเล่น”
#NEWS1 รายงานครับ