บิ๊กดุลย์ลั่น! รบเขมร มีเงินก็ซื้ออาวุธ-กระสุนไม่ได้ ถ้าเอาเร็วต้อง +30% แล้วเขมรเอาของจีนมาจากไหนไม่ขาด?

พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดบทเรียนจากการสู้รบไทย-กัมพูชา ชี้ให้เห็นข้อจำกัดสำคัญของการพึ่งพายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ เพราะเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นจริง แม้ประเทศจะมีเงินก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถซื้ออาวุธหรือกระสุนได้ทันที และหากต้องการของอย่างเร่งด่วน บางกรณีอาจต้องจ่ายแพงขึ้นถึง 30%
พล.ท.อดุลย์กล่าวเรื่องนี้ระหว่างเปิดงาน Thailand Security Dialogue 2026 ที่โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม โดยเสนอให้ไทยเปลี่ยนแนวคิดจากการเป็นเพียง “ผู้ซื้อ” ไปสู่การสร้างขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศ เพื่อไม่ให้ไทยเปราะบางเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
รัฐมนตรีกลาโหมย้ำว่า ไทยไม่จำเป็นต้องผลิตยุทโธปกรณ์ทุกชนิดเองทั้งหมด แต่ควรเลือกสร้างความสามารถในสิ่งที่จำเป็นต่อความอยู่รอด โดยเฉพาะโดรนและระบบไร้คนขับ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบไซเบอร์ ระบบสื่อสาร ดาวเทียม อุปกรณ์ป้องกันภัย รวมถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการรับมือวิกฤต
พร้อมเสนอว่า การจัดซื้อยุทโธปกรณ์ในอนาคตไม่ควรถามเพียงว่า “จะซื้ออะไร” แต่ต้องถามด้วยว่า “ประเทศไทยได้อะไรกลับมา” ทั้งองค์ความรู้ บุคลากร เทคโนโลยี การวิจัย และความสามารถในการต่อยอดอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อให้เงินด้านกลาโหมกลายเป็นการลงทุนสร้างความมั่นคงระยะยาว ไม่ใช่เพียงการซื้อของจากต่างประเทศแล้วจบไป
อย่างไรก็ตาม คำพูดของ พล.ท.อดุลย์ ก็ทำให้เกิดอีกคำถามที่น่าสนใจ เมื่อย้อนกลับไปดูการสู้รบกับกัมพูชา เพราะกองทัพกัมพูชามียุทโธปกรณ์ที่ผลิตในจีนอยู่ในคลังจำนวนหนึ่ง และระหว่างการสู้รบที่ผ่านมา ทหารไทยยังเคยยึดอาวุธผลิตในจีนได้จากที่มั่นของฝ่ายกัมพูชา จนรัฐบาลจีนต้องออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าว
กระทรวงกลาโหมจีนระบุในขณะนั้นว่า การค้าอาวุธของจีนกับไทยและกัมพูชาไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งชายแดน พร้อมปฏิเสธกระแสที่พยายามเชื่อมโยงจีนเข้ากับการสู้รบโดยตรง และย้ำว่าจีนต้องการให้ทั้งสองประเทศยุติการปะทะและกลับเข้าสู่การเจรจา
ดังนั้น ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่การสรุปว่าจีนส่งอาวุธให้กัมพูชาระหว่างการรบโดยไม่มีหลักฐาน แต่คือคำถามว่า ในขณะที่ฝ่ายไทยสะท้อนว่าการจัดหาอาวุธและกระสุนเมื่อเกิดสงครามจริงทำได้ยากและมีต้นทุนสูง เหตุใดกัมพูชาจึงสามารถมีอาวุธจากจีนจำนวนมากอยู่ในระบบ และประเทศไทยควรถอดบทเรียนอย่างไร เพื่อไม่ต้องรอซื้อยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศในวันที่เกิดวิกฤตอีกครั้ง
นี่จึงเป็นเหตุผลที่แนวคิด “พึ่งพาตนเองด้านความมั่นคง” กำลังถูกผลักขึ้นมาเป็นโจทย์สำคัญ เพราะสงครามครั้งต่อไปอาจไม่ได้ให้เวลาประเทศใดประเทศหนึ่งรอของจากต่างประเทศ แม้จะมีเงินพร้อมจ่ายก็ตาม
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