แอบสงสาร “แพท พาวเวอร์แพท” ถูกขุดคดีเก่ามาเปรียบ “เล่าต๋า” สนั่นโซเชียล อาจเป็นปมที่อยากลืม

กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังกรณี **“เล่าต๋า แสนลี่”** ซึ่งเคยได้รับฉายาว่า “ราชายาเสพติด” พ้นจากเรือนจำ หลังรับโทษจริงประมาณ **8 ปีเศษ** ทำให้ชาวโซเชียลจำนวนมากหยิบชื่อของ **“แพท พาวเวอร์แพท”** กลับมาเปรียบเทียบ เพราะแพทเคยใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนานถึง **16 ปี 8 เดือน**
ต้องเข้าใจก่อนว่า สิ่งที่คนในโลกออนไลน์กำลังพยายามสะท้อน ไม่ได้มุ่งโจมตีแพท แต่ต้องการตั้งคำถามไปถึง **กระบวนการยุติธรรม ระบบราชทัณฑ์ การลดโทษ และผลลัพธ์ของการรับโทษจริง** ว่าเหตุใดผู้ต้องขังแต่ละรายจึงมีระยะเวลาอยู่ในเรือนจำแตกต่างกันมากขนาดนี้
ภาพเปรียบเทียบจึงถูกแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็วในลักษณะว่า **เล่าต๋ารับโทษจริงกว่า 8 ปี ขณะที่แพท พาวเวอร์แพท รับโทษจริง 16 ปี 8 เดือน** ต่างกันเกือบเท่าตัว จนเกิดคำถามตามมาว่า ระบบลดโทษของไทยมีหลักเกณฑ์อย่างไร และเหตุใดผลลัพธ์จึงแตกต่างกันมาก
แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็อดรู้สึกสงสารแพทไม่ได้
เพราะแพทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวของเล่าต๋าแม้แต่น้อย เจ้าตัวผ่านเรื่องราวในอดีต รับโทษตามกระบวนการ และกลับออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มาหลายปีแล้ว ทั้งกลับมาทำงานเพลง ใช้ชีวิตกับครอบครัว และพยายามเดินหน้าบนเส้นทางใหม่ของตัวเอง
แต่เมื่อเกิดข่าวเกี่ยวกับการลดโทษหรือการพ้นเรือนจำของบุคคลอื่น ชื่อของแพทกลับถูกนำมาพูดถึงอีกครั้ง กลายเป็นว่าอดีตซึ่งเจ้าตัวอาจอยากเก็บไว้เป็นบทเรียน ต้องถูกขุดกลับมาอยู่กลางกระแสสังคมโดยที่ไม่ได้เลือกเอง
จึงต้องแยกสองเรื่องออกจากกันให้ชัด
เรื่องแรก สังคมมีสิทธิ์ตั้งคำถามว่า **เหตุใดผู้ที่ถูกพิพากษาในคดีร้ายแรงบางรายจึงรับโทษจริงเพียงไม่กี่ปี ขณะที่ผู้ต้องขังรายอื่นต้องอยู่ในเรือนจำนานกว่ามาก** ซึ่งเป็นคำถามที่หน่วยงานอย่างกรมราชทัณฑ์และกระบวนการยุติธรรมควรอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ
แต่เรื่องที่สอง คือ ไม่จำเป็นต้องย้อนลงรายละเอียดความผิดในอดีตของแพทซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อพิสูจน์คำถามดังกล่าว เพราะเจ้าตัวได้รับผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมาแล้ว และได้ชดใช้ตามกระบวนการที่รัฐกำหนดไปแล้ว
หากจะใช้กรณีของแพทเป็นตัวเปรียบเทียบ ข้อเท็จจริงเพียงว่า **แพทอยู่ในเรือนจำ 16 ปี 8 เดือน ขณะที่เล่าต๋าอยู่ประมาณ 8 ปีเศษ** ก็มากพอที่จะทำให้สังคมตั้งคำถามต่อระบบได้ โดยไม่จำเป็นต้องรื้อรายละเอียดอดีตของแพทขึ้นมาตอกย้ำอีกครั้ง
ท้ายที่สุด กระแสนี้อาจไม่ได้สะท้อนว่าคนไทยต้องการซ้ำเติมแพท แต่กลับสะท้อนว่า **ประชาชนกำลังสงสัยกับผลลัพธ์ของระบบยุติธรรมไทย** และพยายามหาตัวอย่างที่คนทั่วไปจดจำได้มาเปรียบเทียบ
เพียงแต่คนที่ถูกนำมาเป็นตัวอย่างอย่างแพท พาวเวอร์แพท ก็อาจต้องกลับมาเผชิญกับเรื่องเก่าที่เจ้าตัวพยายามก้าวผ่านมานานแล้วอีกครั้ง
ดังนั้น หากจะถามจากกรณีนี้ คำถามสำคัญอาจไม่ใช่ว่า **“แพทเคยทำอะไร”** แต่ควรถามว่า
**“ทำไมระบบของไทยจึงทำให้คนหนึ่งอยู่ในเรือนจำ 16 ปี 8 เดือน ขณะที่อีกคนพ้นออกมาหลังรับโทษเพียงกว่า 8 ปี และหลักเกณฑ์ที่ทำให้เกิดความแตกต่างนี้คืออะไร?”**
นี่ต่างหากคือคำถามที่สังคมกำลังอยากได้คำตอบ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบาดแผลของคนที่รับโทษและเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแล้วซ้ำอีกครั้ง
#NEWS1 รายงาน