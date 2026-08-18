พิพัฒน์พูดชัดพอมั้ย? ยันบริสุทธิ์ ไม่เกี่ยวฮั้ว สว. ลั่น “ผมไม่มีอยู่ใน 229 ชื่อผู้ถูกกล่าวหา”

**พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม** ออกมายืนยันชัดว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฮั้วเลือก สว. พร้อมชี้ว่า หากดูจากรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาในสำนวนจำนวน **229 คน ก็ไม่มีชื่อของตนอยู่ในนั้น** ท่ามกลางกระแสที่ฝ่ายค้านเตรียมหยิบประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
วันที่ 17 สิงหาคม 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล พิพัฒน์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยระบุว่า หากมีการอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม ตนพร้อมชี้แจงทุกเรื่อง และไม่ได้รู้สึกกังวล เพราะไม่ว่าฝ่ายค้านจะตั้งคำถามเรื่องใด ก็จะพยายามตอบให้ครบทุกประเด็น
เมื่อถูกถามตรงถึงกรณี **ฮั้ว สว.** ซึ่งมีแนวโน้มถูกนำมาอภิปรายด้วย พิพัฒน์ระบุว่า เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. และขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการจากกระบวนการตรวจสอบทั้งหมด จึงต้องรอผลให้ชัดเจนก่อน
แต่ในส่วนของตัวเอง พิพัฒน์ยืนยันอย่างชัดเจนว่า **“ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะใน 229 คนที่ว่านั้น ชื่อตนก็ไม่มี”** โดยใช้ข้อเท็จจริงเรื่องไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ถูกกล่าวหาชุดดังกล่าว เป็นหลักในการยืนยันว่าตนไม่ได้อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ถูกดำเนินการในสำนวนชุดนี้
สำหรับตัวเลข **229 คน** เป็นจำนวนผู้ถูกกล่าวหาที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางซึ่งทำงานร่วมกันระหว่าง กกต. และ DSI มีมติส่งเรื่องให้ กกต.ชุดใหญ่พิจารณาดำเนินคดี โดยข้อมูลที่มีการเปิดเผยล่าสุดแบ่งเป็น **สว. 138 คน และบุคคลอีก 91 คน** ซึ่งในส่วนหลังมีทั้งนักการเมือง รัฐมนตรี สส. และบุคคลในเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือก สว.
ทั้งนี้ การมีชื่ออยู่ในบัญชี 229 คน ยังหมายถึงสถานะ **“ผู้ถูกกล่าวหา”** ไม่ใช่ผู้ที่ศาลพิพากษาว่ากระทำผิดแล้ว เพราะสำนวนยังต้องผ่านการพิจารณาและวินิจฉัยของ กกต. ก่อนว่าจะดำเนินการกับบุคคลใดต่อไปหรือไม่
คำยืนยันของพิพัฒน์จึงถือเป็นการออกมาพูดตรง ๆ ต่อข้อครหา ก่อนฝ่ายค้านเปิดศึกซักฟอกรัฐบาล โดยเจ้าตัวยืนยันทั้งความพร้อมที่จะชี้แจง และวางจุดยืนชัดว่า **ในส่วนของคดีฮั้ว สว. ตนไม่เกี่ยวข้อง และไม่มีชื่ออยู่ใน 229 คนที่ถูกกล่าวหา**
จากนี้จึงต้องจับตาว่า หากฝ่ายค้านหยิบคดีฮั้ว สว.เข้าสู่เวทีอภิปรายจริง จะมีข้อมูลหรือหลักฐานใดพาดพิงถึงพิพัฒน์เพิ่มเติมหรือไม่ หรือคำยืนยันว่า **“ผมไม่มีอยู่ใน 229 ชื่อ”** จะเพียงพอปิดข้อสงสัยในส่วนของเจ้าตัวได้หรือไม่
**เครดิตข้อมูล: คำให้สัมภาษณ์ พิพัฒน์ รัชกิจประการ / ข้อมูลรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาคดีฮั้ว สว.**
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