คลิปแสนวิว ฮาสนั่นโซเชียล! “พี่โก” ตกใจ นายกไทยเดี๋ยวนี้เป็นอินฟลูฯ แล้วเหรอ หลังเจอด่านบุรีรัมย์สุ่มตรวจรถ

กลายเป็นอีกคลิปที่เรียกเสียงฮาในโลกออนไลน์ หลังเพจ **“พี่โก สายฮา”** หยิบเหตุการณ์รถของ **อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี** ถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจที่ด่านในจังหวัดบุรีรัมย์ มาวิพากษ์แบบขำ ๆ พร้อมตั้งคำถามว่า **“นายกไทยเดี๋ยวนี้เป็นอินฟลูฯ แล้วเหรอ”** หลังเจ้าตัวมองว่าภาพเหตุการณ์ที่ออกมาดูคล้ายการถ่ายคอนเทนต์มากกว่าการบังเอิญเจอด่านธรรมดา
เหตุการณ์ต้นเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ขณะตำรวจและฝ่ายปกครองตั้งจุดตรวจในพื้นที่ ต.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เพื่อตรวจค้นอาวุธ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย โดยรถที่นายกรัฐมนตรีโดยสารผ่านเข้ามาในพื้นที่ถูกเรียกตรวจด้วย ขณะที่รายงานข่าวระบุว่าเป็นการสุ่มตรวจตามมาตรการที่ใช้กับรถทั่วไป
ภาพที่ถูกเผยแพร่ปรากฏเจ้าหน้าที่เปิดประตูรถและตรวจสอบ ก่อนพบว่านายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ภายใน โดยนายกฯ ยังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และถามว่า ที่ด่านตรวจพบอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่ตอบในทำนองว่าพบยาเสพติดจากการตรวจในพื้นที่ ขณะที่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายภายในรถนายกรัฐมนตรี
หลังคลิปดังกล่าวถูกสื่อหลายสำนักนำเสนอในมุม **“ขนาดรถนายกฯ ก็ยังโดนตรวจ”** เพจพี่โก สายฮา จึงหยิบมาพูดถึงในมุมชวนขำ โดยตั้งข้อสังเกตว่า นายกรัฐมนตรีเดินทางไปไหนโดยปกติก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่และระบบรักษาความปลอดภัยประกอบขบวนอยู่แล้ว จึงอดสงสัยไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ด่านจะไม่ทราบจริง ๆ หรือว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถของนายกรัฐมนตรี
พี่โกพูดติดตลกว่า หากเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ได้มีการเตรียมกันไว้จริง เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประตูรถแล้วเจอนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ข้างใน เจ้าหน้าที่คงมีอาการตกใจไม่น้อย ก่อนแซวต่อว่า พอดูจากมุมกล้องและการนำเสนอแล้ว ทำให้นึกว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีหันมาเป็น **“อินฟลูเอนเซอร์”** ถ่ายคอนเทนต์ให้ประชาชนดูกันแล้วหรือไม่
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่มีอยู่ **ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการจัดฉากหรือถ่ายคอนเทนต์ตามที่พี่โกพูดแซว** ขณะที่สื่อที่รายงานเหตุการณ์ระบุว่า เป็นจุดตรวจที่ตำรวจและฝ่ายปกครองตั้งขึ้นตามมาตรการกวาดล้างอาวุธและยาเสพติด และรถของนายกรัฐมนตรีถูกเรียกตรวจระหว่างเดินทางผ่านพื้นที่
สิ่งที่ทำให้คลิปของพี่โกได้รับความสนใจ จึงอยู่ที่การหยิบภาพข่าวจริงมาตั้งคำถามแบบขำ ๆ ในมุมของคนดูว่า **“ด่านสุ่มจริงหรือคอนเทนต์?”** จนคลิปมียอดรับชมกว่า **ครึ่งล้านครั้ง** และมีชาวโซเชียลเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก
ท้ายที่สุด เหตุการณ์ที่ต้นทางถูกนำเสนอเพื่อสะท้อนว่าด่านตรวจบุรีรัมย์ใช้มาตรฐานเดียวกันแม้กระทั่งรถของนายกรัฐมนตรี กลับถูกโลกออนไลน์หยิบมาตีความอีกมุม จนกลายเป็นคลิปฮาที่ตั้งคำถามว่า
**“นายกหนูเป็นอินฟลูฯ แล้วเหรอ ลูกก็ไม่บอก!”**
**เครดิตข้อมูล: เพจ พี่โก สายฮา
#NEWS1 รายงาน