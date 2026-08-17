ครูติวเตอร์แฉ! อย่าหลงเชื่อนายหน้า เบรกคนโกงสอบท้องถิ่นไม่ให้แจ้งความ **5,925 รายชื่อ** แนะรีบแจ้ง จะเป็นประโยชน์หน้าบัลลังก์

ปมทุจริตสอบท้องถิ่น **5,925 รายชื่อ** ยังร้อนต่อเนื่อง ล่าสุดเพจ **“อาจารย์ ฟ้า สีคราม - สอบท้องถิ่น ก.พ. ครู”** ออกมาเตือนผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับขบวนการนายหน้าวิ่งสอบว่า หากถูกนายหน้าบอกให้ “อย่าไปแจ้งความ นิ่งเข้าไว้ มันไม่มีอะไรหรอก” อย่าหลงเชื่อ เพราะหากวันหนึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย คนที่ให้คำแนะนำดังกล่าวอาจไม่ได้อยู่ช่วยรับผิดชอบด้วย
โพสต์ระบุชัดว่า **“5,925 คน..นายหน้าบอก อย่าไปแจ้งความ นิ่งเข้าไว้ มันไม่มีอะไรหรอก #ก็เชื่อเขา ดูสิว่าวันที่หมดอนาคตหรือติดคุก นายหน้าคนนั้นจะให้เห็นไหม #แนะนำไปแจ้งความ มันจะเป็นประโยชน์วันขึ้นศาล”**
คำเตือนนี้เกิดขึ้นในช่วงที่คดีสอบท้องถิ่นกำลังถูกขยายผลอย่างจริงจัง หลังคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเดินหน้าจัดการรายชื่อ **5,925 คนที่พบความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบ** และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งข้อมูลรายชื่อดังกล่าวให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งตรวจสอบต่อ ทั้ง ป.ป.ช. ป.ป.ท. ปปง. ตำรวจ ปปป. และ DSI
ประเด็นจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงการถูกเพิกถอนรายชื่อหรือเสียสิทธิในการบรรจุเท่านั้น เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังขยายผลไปถึง **เส้นทางการเงิน นายหน้า ผู้เรียกรับเงิน และผู้ที่อาจมีส่วนร่วมในกระบวนการทุจริต** ซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินคดีอาญาตามพยานหลักฐานของแต่ละราย
ก่อนหน้านี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่ตั้งแต่ **แม่ข่าย หัวจ่าย เอเยนต์ ไปจนถึงนายหน้า** ในการติดต่อผู้เข้าสอบและเรียกรับเงิน ขณะที่บางกรณีมีการร้องเรียนว่านายหน้าเรียกเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการช่วยถอดชื่อออกจากบัญชีผู้ถูกตรวจสอบ ยิ่งทำให้ผู้ที่เคยติดต่อหรือจ่ายเงินผ่านนายหน้าต้องระมัดระวังอย่างมาก
คำแนะนำของครูติวเตอร์จึงมุ่งไปที่ผู้ที่อาจถูกหลอก ถูกเรียกรับเงิน หรือถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องว่า **ควรเก็บหลักฐานทุกอย่างและเข้าแจ้งความไว้** ไม่ว่าจะเป็นข้อความแชต หลักฐานการโอนเงิน รายชื่อบุคคล เบอร์โทรศัพท์ หรือรายละเอียดการติดต่อ เพราะหลักฐานเหล่านี้อาจมีความสำคัญต่อการพิสูจน์ว่าแต่ละคนมีบทบาทอย่างไร หากคดีเข้าสู่ชั้นสอบสวนหรือชั้นศาล
โดยเฉพาะผู้ที่ถูกนายหน้าชักชวนและอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านหรือได้รับการบรรจุ หากยังคงนิ่งเพราะเชื่อคำว่า “ไม่มีอะไร” อาจทำให้เสียโอกาสในการชี้แจงข้อเท็จจริงของตนเองในภายหลัง
ขณะเดียวกัน ต้องย้ำว่า **รายชื่อ 5,925 คนที่ถูกตรวจพบว่ามีคะแนนผิดปกติ ไม่ได้หมายความว่าทุกคนได้รับการพิสูจน์ความผิดทางอาญาแล้ว** การดำเนินคดีรายบุคคลยังต้องอาศัยการสอบสวน พยานหลักฐาน และกระบวนการยุติธรรม เพื่อแยกให้ชัดว่าใครเป็นผู้ร่วมทุจริต ใครถูกหลอก และใครมีพฤติการณ์ในระดับใด
เรื่องนี้จึงเป็นคำเตือนสำคัญว่า หากใครมีข้อมูลเกี่ยวกับนายหน้า หรือเคยเสียเงินให้บุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเรื่องผลสอบ **การรีบเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่และเก็บหลักฐานไว้ อาจมีความหมายอย่างยิ่งเมื่อถึงวันที่ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงต่อหน้ากระบวนการยุติธรรม**
เพราะเมื่อคดีเดินไปถึงวันนั้น คำพูดว่า **“นิ่งเข้าไว้ ไม่มีอะไรหรอก”** ของนายหน้า อาจไม่สามารถช่วยอะไรได้อีกแล้ว
**เครดิตข้อมูล: เพจ อาจารย์ ฟ้า สีคราม - สอบท้องถิ่น ก.พ. ครู / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**
#NEWS1 รายงาน