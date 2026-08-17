พัทยาป่วนอีก! แก๊งวัยรุ่นคูเวต ยกล้อกลางถนนตลาด ท่อดังสนั่น ไม่สนคนไทย ชาวบ้านระอา จนท.เงียบกริ๊บ

ชาวบ้านพัทยาสุดระอา หลังพบกลุ่มวัยรุ่นชาวคูเวตรวมตัวขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่พัทยาใต้ ทั้ง **ยกล้อกลางถนน เร่งเครื่อง ส่งเสียงท่อดัง และบีบแตร** ท่ามกลางผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนในพื้นที่ สร้างทั้งความหวาดเสียวและความเดือดร้อนจากเสียงดัง โดยปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งแล้ว
เพจ **ข่าวพัทยา Pattayanews** เผยแพร่คลิปพร้อมข้อความ “รถมันแรง!” โดยภาพที่ปรากฏเป็นวัยรุ่นคูเวตขี่รถจักรยานยนต์ยกล้อกลางถนน ท่ามกลางเสียงเชียร์ของกลุ่มเพื่อนแบบไม่สนสายตาผู้คนรอบข้าง ทั้งที่เป็นพื้นที่สาธารณะและมีรถคันอื่นสัญจรอยู่
ขณะเดียวกัน ชาวบ้านใน **ซอยเย็นสบาย พัทยาใต้** เปิดเผยว่า กลุ่มวัยรุ่นคูเวตมักออกมารวมตัวขี่รถตั้งแต่ช่วงเย็นต่อเนื่องไปจนถึงกลางคืน และบางครั้งลากยาวถึงช่วงเช้ามืด มีทั้งการเร่งเครื่อง ยกล้อ และส่งเสียงดังรบกวน ทำให้คนในพื้นที่กังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนหรือผู้ใช้ถนนที่ไม่เกี่ยวข้อง
ที่น่าตั้งคำถามคือ **ปัญหานี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดครั้งแรก** เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่เคยเข้าตรวจสอบและดำเนินมาตรการกับการขี่รถอันตรายของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้ว แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลดการเฝ้าระวัง พฤติกรรมลักษณะเดิมก็กลับมาอีก จนชาวบ้านเรียกร้องให้มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงกลางคืน
ดังนั้นคำว่า **“จนท.เงียบกริ๊บ”** ที่ชาวบ้านตั้งคำถามในเวลานี้ จึงไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ไม่เคยดำเนินการ แต่สะท้อนความรู้สึกของประชาชนว่า เหตุใดเมื่อปัญหาเกิดซ้ำอยู่เรื่อย ๆ จึงยังไม่สามารถหยุดพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างเด็ดขาด
เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่านักท่องเที่ยวเป็นคนชาติใด แต่อยู่ที่ **กฎหมายไทยต้องใช้กับทุกคนเท่าเทียมกัน** นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวและสร้างรายได้ให้ประเทศได้ แต่การยกล้อกลางถนน ขับขี่หวาดเสียว หรือสร้างความเดือดร้อนให้คนในชุมชน ไม่ควรถูกมองว่าเป็นสีสันของเมืองท่องเที่ยว
ชาวบ้านจึงอยากเห็นมาตรการที่ชัดเจนกว่าการเข้าตรวจเป็นครั้ง ๆ ทั้งการตรวจรถเช่า ตรวจใบขับขี่ ตรวจสภาพรถและท่อไอเสีย รวมถึงดำเนินการกับผู้ที่ขับขี่ฝ่าฝืนกฎหมายจริง เพื่อไม่ให้เมืองพัทยาต้องวนกลับมาเจอภาพเดิมทุกครั้งที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นเข้ามารวมตัวกัน
เพราะถนนพัทยาเป็นพื้นที่สาธารณะของทุกคน **ไม่ใช่สนามสำหรับโชว์ยกล้อหรือทดลองความแรงของรถ** และไม่ว่านักท่องเที่ยวจะมาจากประเทศใด เมื่ออยู่ในประเทศไทยก็ต้องเคารพกฎหมายและความปลอดภัยของคนไทยเช่นเดียวกัน
เครดิตข้อมูลและภาพ: ข่าวพัทยา Pattayanews / Pattaya Mail
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