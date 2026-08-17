โรงไฟฟ้าโซลาร์ฯ หนุน ACE ทำกำไร Q2 พุ่ง 87.3%

นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 ทำรายได้จากการขายและบริการรวมอยู่ที่ 1,765.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 278.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.3% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิจากกิจกรรมปกติในงวดนี้ ทำได้ 250.3 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 19.8% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เป็นผลจากการเติบโตของกำไรขั้นต้น จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งต้นทุนทางการเงินของบริษัท ลดลง 21.9% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า
นาย ธนะชัย กล่าวว่า ภาพรวมการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ยังอยู่ในเส้นทางการเติบโตที่น่าพอใจ โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 3,356.7 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 593.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.2% จากงวด 6 เดือนปี 2568 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของกำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ขณะที่กำไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน 15.6% เป็น 504.4 ล้านบาท ซึ่งบริษัท มีข่าวดีเป็นระยะ โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพิ่งชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม คาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 8.0 เมกะวัตต์ ถือเป็นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนแห่งที่ 11 ของ ACE ต่อจากโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของเทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ที่เพิ่งได้มาเมื่อเดือนพฤษภาคม
ส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม 18 โครงการ ที่ชนะการประมูลโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 ปัจจุบัน ACE เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) สำเร็จแล้ว 15 โครงการ อีก 3 โครงการ คาดว่า จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดเชิงพาณิชย์ เพิ่มภายในปี 2570
สำหรับแผนดำเนินงานช่วงครึ่งหลังปีนี้ ACE จะพิจารณาโอกาสในการเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดใหม่เป็นระยะ พร้อมเดินหน้าก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยคาดว่าภายในปี 2570 จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เพิ่มอีกหลายโครงการ
ปัจจุบัน ACE มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดรวม 92 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 767.42 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่เปิดเชิงพาณิชย์แล้ว 47 โครงการ กำลังการผลิตรวม 466.94 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างพัฒนาอีก 45 โครงการ กำลังการผลิตรวม 300.48 เมกะวัตต์
นอกจากสร้างความเติบโตทางธุรกิจแล้ว ACE ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนในมิติด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัด โครงการ “อิ่มท้อง ปันสุข” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผ่านการสนับสนุนอาหารกลางวันและมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในหลายพื้นที่ คือ ชลบุรี นครราชสีมา นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ กำแพงเพชร ลำปาง กาญจนบุรี หนองคาย และอุดรธานี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่รวมกว่า 15,000 คน
อีกโครงการ คือ “KIDS ธรรม DEE” ภายใต้แนวคิด “ปลูกฝังคุณธรรม…สืบสานความกตัญญู” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งโครงการ “ต้นกล้า ปันสุข” ซึ่งร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นกล้าชัยโยในสถานศึกษารอบโรงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และสร้างความร่มรื่นให้แก่ชุมชน ควบคู่กับการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน