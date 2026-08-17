งามไส้! นายหน้าหาสำเนาทะเบียนบ้าน บัตร ปชช.ชาวบ้าน 50 ราย ปล่อยต่อให้นายทุนจีนจดตั้งบริษัท
พบความผิดปกติครั้งใหญ่ในจังหวัดสกลนคร หลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบกรณีมี **นายหน้าคนไทยตระเวนรวบรวมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของชาวบ้าน** ก่อนนำข้อมูลไปให้นายทุนจีนใช้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยชาวบ้านบางรายยินยอมให้เอกสารแลกกับค่าตอบแทน ขณะที่บางรายระบุว่าไม่ทราบมาก่อนว่าที่อยู่ของตนถูกนำไปใช้จดทะเบียนบริษัท
เรื่องดังกล่าวถูกเปิดเผยหลังมีการรับแจ้งข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่เกาะพะงัน ก่อนประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง **ชุดเฉพาะกิจกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดสกลนคร** เพื่อขยายผลตรวจสอบเครือข่ายและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่า พบการจดทะเบียนบริษัทผิดปกติในพื้นที่ **4 อำเภอของจังหวัดสกลนคร** โดยตรวจพบกลุ่มบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นชาวจีน 100% จำนวน **35 บริษัท** แบ่งเป็นอำเภอโคกศรีสุพรรณ 33 บริษัท อำเภอเมือง 1 บริษัท และอำเภอภูพาน 1 บริษัท นอกจากนี้ยังพบอีก **14 บริษัทในอำเภอสว่างแดนดินที่มีผู้ถือหุ้นคนไทย 100%** แต่มีลักษณะนำบ้านเลขที่เดียวไปใช้จดทะเบียนหลายบริษัท จึงถูกตรวจสอบว่าอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการสวมสิทธิชื่อบุคคล
การตรวจสอบเชิงลึกยังพบหญิงชาวสกลนครรายหนึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้า จัดหาสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนจากชาวบ้าน โดยเสนอค่าตอบแทนประมาณ **500-1,000 บาทต่อราย** ก่อนนำเอกสารส่งต่อให้นายทุนจีน และนายหน้าได้รับค่าตอบแทนจากฝ่ายนายทุนประมาณ **1,500 บาทต่อราย** เบื้องต้นพบว่าสามารถรวบรวมเอกสารจากประชาชนได้มากกว่า 35 ราย ขณะที่ข้อมูลจากการลงพื้นที่ระบุว่ามีผู้เกี่ยวข้องรวมกว่า 50 รายที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดต่อไป
ประเด็นสำคัญคือ เจ้าของบ้านบางส่วนรับรู้ว่ามีการขอใช้เอกสาร แต่บางส่วนกลับให้ข้อมูลว่า **ไม่ทราบเลยว่าบ้านของตนถูกนำไปใช้เป็นที่ตั้งบริษัท** จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ และมีชาวบ้านบางรายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายหน้าที่เกี่ยวข้องแล้ว
จากการตรวจสถานที่ยังพบข้อสงสัยว่า บริษัทจำนวนหนึ่งไม่ได้มีสำนักงานหรือการประกอบกิจการอยู่ตามสถานที่ที่แจ้งไว้จริง ยิ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องขยายผลว่า การจดทะเบียนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจตามปกติ หรือเป็นเพียงการใช้ที่อยู่และข้อมูลของคนไทยเป็นช่องทางตั้งนิติบุคคลให้กับนายทุนต่างชาติ
ล่าสุดมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด พร้อมนัดหมายเจ้าของบ้านที่ถูกนำสถานที่ไปใช้จดทะเบียนบริษัทเข้ามาให้ข้อมูล และหากพบว่าเอกสารถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ก็จะให้ผู้เสียหายดำเนินการแจ้งความ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีและขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
เจ้าหน้าที่ประกาศว่าจะเดินหน้าตรวจสอบต่อทั้ง **นายทุนจีน นายหน้าคนไทย รวมถึงบริษัทรับทำบัญชี ทนายความ หรือบุคคลใดก็ตามที่อาจมีส่วนสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวก** หากพบหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
เรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงการนำสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เท่านั้น แต่กำลังสะท้อนช่องโหว่สำคัญว่า **ข้อมูลส่วนบุคคลและบ้านเลขที่ของประชาชนสามารถถูกนำไปใช้เป็นฐานในการตั้งบริษัทให้กลุ่มทุนต่างชาติได้อย่างไร** และเบื้องหลังมีเครือข่ายบุคคลหรือผู้ประกอบวิชาชีพใดเข้ามาช่วยดำเนินการหรือไม่
จากนี้ต้องจับตาการขยายผลของกรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจังหวัดสกลนคร ว่าสุดท้ายจะสาวไปถึงต้นทางของขบวนการได้มากเพียงใด และจะมีบริษัทหรือบุคคลถูกตรวจสอบเพิ่มเติมอีกหรือไม่
**เครดิตข้อมูล:เต้ย พลพีร์ สุวรรณฉวี
#NEWS1 รายงาน