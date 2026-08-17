ใกล้เดทไลน์ 31 ส.ค.! ยื่นทบทวนสิทธิบัตรคนจนแล้ว 4.4 ล้านราย

ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ยื่นทบทวนสิทธิแล้ว 4.4 ล้านราย รีบดำเนินการภายใน 31 สิงหาคมนี้
กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2569 ผู้มายืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 2,399,036 ราย ผู้ที่มีผลการตรวจสอบคุณสมบัติ "ไม่ผ่าน" ทุกเกณฑ์และประสงค์ขอทบทวนสิทธิ ให้รีบดำเนินการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ขณะนี้ มีผู้มายื่นทบทวนสิทธิแล้ว 4,472,625 ราย ประกาศผลทบทวนสิทธิ 30 กันยายน 2569
หากต้องแก้ไขข้อมูล ดำเนินการได้ที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติ หรือขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ One Stop Service : OSS องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่โดยกระทรวงมหาดไทย ภายใน 20 กันยายน 2569 ประกาศผลทบทวนสิทธิ 30 กันยายน 2569
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติฯ และขึ้นสถานะต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) เริ่มใช้สิทธิพร้อมกันได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 โดยต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ให้เรียบร้อยก่อน หากดำเนินการผ่าน ธ. กรุงไทย และแอปฯ เป๋าตัง ได้ถึง 12 มกราคม 2570 ,เฉพาะออมสิน, ธ.ก.ส., ธอส., ธ.อิสลาม ได้ถึง 14 ตุลาคม 2569